Il daytime di Rai 1, si riparte a settembre: il calendario

Le ferie estive stanno per finire un po’ per tutti… anche per la televisione italiana. Con l’arrivo del mese di settembre, infatti, tutti i palinsesti tornano a pieno regime fra talk show, quiz, spazi d’approfondimento e intrattenimento. di vario genere. Prima di andare a parlare di quanto andrà in onda nella prima serata, in questo articolo analizzeremo novità e riconferme del daytime 2021 – 2022 di Rai Uno.

Un daytime che sebbene sulla carta sia già tutto pronto, potrebbe essere fin da subito messo in discussione da uno sciopero dei dipendenti Rai; un blocco dei lavori che andrà in scena proprio il 13 settembre 2021, giornata in cui andranno in onda tutte le prime puntate di stagione dei principali show feriali di Rai Uno. Scopriamo insieme i palinsesti del daytime di Rai Uno della imminente prossima stagione tv 2021 – 2022.

Il daytime di Rai Uno: il calendario del palinsesto 2021 – 2022

L’autunno di Rai Uno partirà ufficialmente il prossimo lunedì 13 settembre 2021. Fin dalle prime luci del giorno, il palinsesto del Primo Canale tornerà a trasmettere le versioni autunnali di tutti i suoi programmi del daytime. Si parte alle ore 6:45 con UnoMattina condotto da una coppia cui non sappiamo ancora con esattezza la formazione; resta probabile la riconferma del duo Monica Giandotti e Marco Frittella.

Bisogna attendere le ore 09:55 per veder tornare in tivù Eleonora Daniele e il suo Storie Italiane. Sarà poi la volta di È Sempre Mezzogiorno, alle ore 11:55, con Antonella Clerici. Sempre il 13 settembre vedremo in onda Oggi è Un Altro Giorno con la sua seconda edizione condotta da Serena Bortone, dalle ore 14:00. Tutte queste partenze potrebbero slittare di un giorno o avere qualche problema tecnico a causa di uno sciopero dei dipendenti Rai indetto proprio nello stesso giorno.

Non avranno problemi, invece, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che vede riconfermato l’appuntamento a panino fra il talk della Bortone e l’approfondimento de La Vita in Diretta; il talk di punta di Rai Uno riaffidato per il secondo anno ad Alberto Matano in solitaria. A differenza di tutti gli altri programmi del daytime di Rai Uno, La Vita in Diretta partirà da martedì 14 settembre alle ore 17:05 (la partenza posticipata di un giorno era già prevista sin da giugno).

Il daytime di Rai Uno si riaccende anche nel fine settimana a partire da sabato 18 settembre 2021. Monica Setta e Tiberio Timperi faranno da apripista con UnoMattina In Famiglia dalle ore 08:30, per poi tornare il giorno dopo (domenica 19 settembre) dalle ore 06:30. Sempre sabato 18 settembre tornano anche Buongiorno Benessere con Vira Carbone (ore 10:30), Passaggio a Nordovest con Alberto Angela (ore 11:20), Linea Verde Life con Daniela Ferolla (ore 12:30). Per vedere in onda Italia Sì, invece, toccherà aspettare il 25 settembre 2021 (in onda alle ore 14:00); il talk di Liorni promette un nuovo studio e momenti di dibattito rinnovati nella formula.

E la domenica? Due grandissime riconferme: Domenica In con Mara Venier e Da Noi… A Ruota Libera con Francesca Fialdini saranno in onda entrambe a partire dal 19 settembre rispettivamente dalle ore 14:00 e dalle ore 17:20.

