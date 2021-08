Il daytime di Canale 5 inizia a settembre: il calendario

Come accadrà su Rai Uno da metà mese, anche Canale Cinque riapre i battenti della sua programmazione autunnale dall’imminente prossimo mese di settembre 2021. Sebbene le date di partenza siano ancora in buona parte tutte incerte, possiamo raccontarvi con certezza quali saranno i programmi previsti dalle prime luci del mattino fino all’imbrunire sul canale più importante fra quelli a marchio Mediaset.

Mediaset non è di certo il network televisivo più innovatore fra quelli presenti su piazza e, come volevasi dimostrare, anche dal prossimo settembre l’intero comparto dei programmi delle scorse stagioni verrà riproposto in blocco. Si apre con Mattino5, poi per passare alle cause trash di Forum, poi Tg5 e un primo ciclo di soap opera. Confermato anche Uomini e Donne, a cui seguirà prima una ulteriore soap straniera e in seguito l’appuntamento con Pomeriggio5 che quest’anno dovrebbe andare in onda in forma più ridotta.

Il daytime di Canale 5: il calendario di settembre 2021

Come detto, il daytime di Canale5 attualmente non ha reali date di partenza in quanto – al contrario di quanto fatto su Rai Uno – le trasmissioni potrebbero partire ognuno per proprio conto. Partiamo infatti da Mattino5: il talk show condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci partirà un po’ più tardi rispetto al solito. L’appuntamento è fissato dalle ore 08:45 ma da lunedì 20 settembre in quanto Mediaset ha deciso di voler testare in autunno il talk estivo Morning News. Ad annunciarlo via social è Simona Branchetti, la padrona di casa di Morning Show.

Dovrebbe partire già dal 6 settembre, invece, Forum: le nuove puntate del court show condotto da Barbara Palombelli. Dopo il confermato appuntamento col Tg delle ore 13:00, non cambierà l’appuntamento con le soap opera Beautiful e Una Vita, che non hanno mai spesso di andare in onda con puntate inedite anche durante il periodo estivo. Le ritroveremo rispettivamente alle ore 13:30 e ore 14:10.

Confermatissimo anche il ritorno di Uomini e Donne con nuovi tronisti e la riconferma del mix fra dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori. Il programma non ha ancora una data di partenza ufficiale ma le registrazioni ripartiranno il 29 agosto; dunque è probabile che la partenza potrebbe essere fissata per lunedì 13 settembre. L’orario di messa in onda resterà comunque invariato: dalle ore 14:40 alle ore 16:30.

Dopo i drammi di Maria De FIlippi si passa ai drammi turchi di Love is in the Air: la soap opera con Hande Erçel e Kerem Bürsin. Gli episodi inediti non si sono mai fermati nemmeno in pieno agosto e continueranno ad andare in onda fino all’esaurimento di tutte le 156 puntate (ad oggi ne sono andate circa 60). L’appuntamento è fissato per le ore 16:30.

Potenzialmente da lunedì 6 settembre tornerà anche Pomeriggio5 con Barbara D’Urso. La conduttrice avrà uno spazio leggermente ridotto nel palinsesto quotidiano di Canale5 e dovrà rispettare un diktat molto preciso: meno gossip, più cronaca. Ci riuscirà? L’appuntamento è dalle ore 17:30 alle ore 18:50.

Nel week end è confermata la partenza di Verissimo – ipoteticamente da sabato 11 settembre 2021 sempre alle ore 16.15 – con il primo storico raddoppio alla domenica pomeriggio. Alla domenica, il talk della Toffanin sarà anticipato da i nuovi episodi di Scene da un Matrimonio: il docu-reality sui matrimoni italiani condotto da Anna Tatangelo (di cui però ad oggi non ci sono concrete informazioni).

Quindi riassumendo:

Forum, dal 6 settembre alle 11:00 con Barbara Palombelli.

Pomeriggio 5, dal 6 settembre alle ore 17:30 con Barbara D’Urso.

Beautiful e Una Vita, no stop alle ore 13:30 e ore 14:10.

Uomini e Donne, dal 13 settembre alle ore 14:40 con Maria De Filipp.

Love is in the Air, no stop alle ore 16:15.

Mattino 5, dal 20 settembre alle 08:45 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi.