Verissimo alla domenica: le piccole novità svelate da Silvia Toffanin

Nell’intervista per FQmagazine, Silvia Toffanin ha parlato anche della decisione di Mediaset di mandare in onda Verissimo anche alla domenica. Una proposta che lei ha accolto molto volentieri ed è per questo che si lavora moltissimo alle due puntate settimanali. Silvia non lascia nulla al caso e come spiega nella sua intervista, per lei non fa differenza andare in onda al pomeriggio o in prima serata. Il valore della fascia non conta, per lei bisogna fare sempre un ottimo lavoro. Ma come sarà questa puntata domenicale, ci saranno due “Verissimo”? Stando a quanto ha spiegato la Toffanin non ci sarà una vera e propria rivoluzione ma semplicemente, visto che ci saranno due puntate, ci sarà più tempo per parlare con gli ospiti che sceglieranno di raccontarsi e quindi le interviste potranno essere più lunghe e approfondite.

“Ci ho pensato un bel po’, avevo dubbi ma alla fine ho deciso di provare. L’azienda ha voglia di sperimentare anche altro, per ora sono otto, dieci puntate poi si vedrà“. Questo vuol dire che al momento, la domenica pomeriggio è “coperta” se così possiamo dire, per i mesi di settembre e ottobre, e dopo, che cosa succederà? Dipenderà da come il pubblico accoglierà Verissimo alla domenica? In attesa di scoprire anche questi dettagli, vediamo che cosa ha raccontato Silvia si come saranno le nuove puntate di Verissimo.

Verissimo alla domenica: le novità

La conduttrice spiega quindi cosa vedremo dal 18 settembre 2021:

Ci adatteremo al cambio di pubblico e di giornata con ospiti differenti, con interviste più larghe. Cercheremo anche di stare su nomi legati all’attualità, per il resto Verissimo è Verissimo, il format è lo stesso con interviste e racconti. Nella puntata di domenica ci sarà il pubblico in studio.

E sugli ospiti:

Come scelgo gli ospiti? Guardo quello che accade, spesso sono legati all’attualità ma soprattutto sono ospiti che hanno la generosità di raccontarsi in modo più profondo. Perché ci scelgono dovrebbero dirlo loro, non è una questione economica perché tanti vengono gratis in promozione, questo ci tengo a dirlo. Sono orgogliosa e contenta che vengano da noi, magari alcuni vengono una volta si trovano bene e decidono di tornare.

Non ci resta che ricordarvi che Verissimo andrà in onda sabato 18 settembre 2021 alle 16,30 dopo le soap di Canale 5. Domenica invece, per lanciare questa nuova programmazione, alle 14 ci sarà Amici 21 al debutto e alle 16,30 vedremo Silvia Toffanin con la puntata della domenica di Verissimo.