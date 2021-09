Barbara d’Urso con grande professionalità lancia l’appuntamento con Verissimo e Amici

Il venerdì pomeriggio, negli ultimi anni, per il pubblico di Canale 5 era caratterizzato dalle anticipazioni che Barbara d’Urso dava dei suoi programmi in onda alla domenica. Una pagina che ha fatto la storia di Mediaset e della rete ammiraglia, che forse ha dimenticato ( e questo lo ribadiamo da mesi) con troppa fretta i record di ascolti che nel pomeriggio di Domenica sono stati fatti da Barbara d’Urso. Tutti d’accordo sul fatto che il programma andasse rinnovato, che avesse perso la bussola, che non avesse più senso di esistere per come era. Ma si poteva fare anche altro, ad esempio, un programma di intrattenimento, con interviste e grandi ospiti, se solo la d’Urso li avesse avuti. Già perchè lei, a differenza di molte altre colleghe, negli ultimi anni ha avuto nei suoi programmi “scarti” a parte rare eccezioni. E anche chi su altri canali veniva annunciato come grande ospite, passando nei programmi della d’Urso, veniva travolto dal trash di cui non si poteva più fare a meno. Questo va detto, perchè non si devono ricordare solo le cose negative di chi ha dato tanto comunque, a una rete.

In ogni caso, Mediaset ha deciso di cambiare e questo cambiamento passa per lo spostamento di Amici alla domenica ( pensate che dalla d’urso i protagonisti dei programmi di Maria de Filippi non possono essere presenti, mentre per lanciare Verissimo alla domenica si cambia persino giorno di messa in onda del talent, quando volere è potere…) prima di Verissimo. Oggi quindi Barbara d’Urso, rimasta senza programmi domenicali, ha ricordato al pubblico di Canale 5 gli appuntamenti del fine settimana.

Barbara d’urso lancia Verissimo e Amici da Pomeriggio 5

Mediaset non sempre fa il gioco di squadra, cosa che di solito viene meglio alla Rai. Ma questo annuncio, c’è stato e non è passato inosservato. La conduttrice ha ricordato gli appuntamenti con Verissimo del sabato e della domenica e l’arrivo di Amici nella domenica pomeriggio.