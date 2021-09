Gli ascolti del mercoledì, Luce dei tuoi occhi riaccende Canale 5?

Si fa sul serio in quel di Mediaset. Era stato annunciato che quest’anno i titoli delle fiction proposte miravano a fare molto molto bene. La Grande Fiction, fino a qualche anno fa, era di casa su Canale 5, poi la rete è rimasta indietro, molto indietro, continuando a proporre prodotti che il pubblico ha sempre rifiutato. Andranno meglio le cose per Luce dei tuoi occhi, la nuova fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno che ha debuttato ieri, 22 settembre 2021 su Canale 5 con la sua prima puntata? Lo scopriremo a breve, con i dati auditel relativi agli ascolti tv di ieri. Una serata non complicatissima per il debutto, che è stato rinviato appositamente di una settimana per non dover affrontare l’ennesima replica del Commissario Montalbano. Ieri la concorrenza era abbastanza debole con il film Pretty Woman su Rai 1 ( a meno che non ci saranno clamorose sorprese), il debutto di Honolulu si Italia 1 e altre proposte non da doppia cifra per quanto riguarda lo share. A Luce dei tuoi occhi quindi, il compito di riaccendere la prima serata di Canale 5.

La fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno è sicuramente nelle corde del pubblico di Mediaset. Va detto che su Canale 5 negli ultimi due anni di prodotti di qualità bocciati dal pubblico ne sono passati diversi. Pensiamo al Processo, alla serie Made in Italy, a Oltre la soglia, a Non mentire. Tutte fiction che avrebbero meritato ascolti molto molto più alti di quelli che hanno avuto. La rivoluzione in quel di Mediaset era già iniziata, ma non è stata compresa e non c’è stata la giusta dose di coraggio per rivendicare questo genere di serie e fiction che sono state affiancate a prodotti di scarsissima qualità. Ed è per questo che il marchio Mediaset, fino a qualche anno fa riconoscibile e apprezzato, non era più sinonimo di garanzia ma solo di grande trash. Da ieri è iniziata anche per la fiction di Canale 5 una nuova era. Il pubblico apprezzerà? A giudicare dai commenti postati sui social, anche con Luce dei tuoi occhi, i telespettatori si sono divisi. C’è chi ha trovato una divina Anna Valle come sempre impeccabile nel suo ruolo da protagonista; chi si è affezionato a tutti i personaggio cercando di risolvere il mistero. E c’è anche chi ha cambiato canale, questo va detto, ritenendo la serie un po’ troppo lenta per una prima serata.

Gli ascolti del 22 settembre 2021: ecco i dati auditel della prima serata

Grande attesa quindi questa mattina per capire se il pubblico avrà regalato a Canale 5 ascolti d’oro per le fiction che mancano da tempo. La stagione per la prima serata di Canale 5 è partita molto bene, per certi versi, malissimo per altri. Scherzi a parte alla domenica sera sta facendo un ottimo lavoro, Tu si que vales non ha deluso. Ma ci sono due talloni di Achille: il GF VIP, mai male come in questa edizione, e anche Star in the star, incapace di superare al debutto la media di 2 milioni di spettatori. Dalle fiction, ci si aspetta quindi molto di più.

Luce dei tuoi occhi ascolti prima puntata

La fiction di Canale 5 parte dal 15.8% con una media di 3,2 milioni di spettatori davanti alla tv. Su Rai 1 Pretty Woman, che ha superato le 30 repliche, fa il 13.9% e 2,7 milioni di spettatori.

Vediamo le altre reti.

L’Ispettore Coliandro – Il Ritorno 4 fa molto bene con 2.115.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Italia 1 l’esordio di Honolulu delude: 887.000 spettatori con il 4.7% (presentazione: .000 – %). Su Rai3 Chi l’ha Visto? tiene botta con 1.923.000 spettatori pari ad uno share del 9.9%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 701.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler ha registrato 276.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Tv8 X Factor segna 411.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 257.000 spettatori con l’1.2%.