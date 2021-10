Verissimo ospiti e anticipazioni del 2 e 3 ottobre 2021: chi ci sarà

Torna Verissimo con il solito doppio appuntamento del sabato e della domenica e come sempre Silvia Toffanin riesce a essere sul pezzo con i suoi ospiti. Interviste esclusive e nomi di primo piano anche questo fine settimana con una carrellata di ospiti che di certo attireranno l’attenzione del pubblico per le puntate del 2 e del 3 ottobre 2021. Verissimo, che per questa edizione ha due appuntamenti fissi alla settimana, ha iniziato molto bene la stagione con ascolti sempre brillanti per Silvia Toffanin. Nessuna grossa novità per il programma ma solo più tempo per le interviste visto che di giorni a disposizione ce ne sono due! Non ci resta adesso che scoprire chi arriverà nello studio di Canale 5 con le ultime news e le anticipazioni per le due puntate di Verissimo di questo week end.

Verissimo anticipazioni: gli ospiti del 2 ottobre 2021

Sabato saranno in studio: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, nuovi conduttori di “Striscia la Notizia”. Il Tg satirico è tornato con questa strana coppia molto amata dal pubblico ma c’è da dire che gli ascolti, almeno per il momento, non convincono. Mediaset quindi dà anche una nuova vetrina ai due volti di Striscia, con la speranza che si possano ottenere migliori risultati.

Per la prima volta concede una lunga intervista dopo tutto il clamore mediatico delle sue parole, la giornalista Barbara Palombelli. L’avevamo sentita parlare per pochi minuti in collegamento con Quarto Grado ma adesso avrà tutto lo spazio per dire la sua e provare a spiegare quanto successo con le frasi sulla violenza contro le donne. E poi anche in questa puntata spazio allo sport e ai grandi successi delle nostre atlete e dei nostri atleti. In questa puntata di Verissimo ascolteremo le emozioni Paola Egonu, capitana della Nazionale di pallavolo campione d’Europa . Momento cronaca rosa dedicato a Enrico Brignano con la compagna Flora Canto per la prima volta in tv dopo la nascita del loro secondo figlio. Non solo, pochi giorni fa l’attore ha anche chiesto a Flora di diventare sua moglie con una dolcissima proposta di matrimonio. E ancora, spazio al racconto dell’atto d’amore di Alessandro D’Amico, ex corteggiatore del trono gay di “Uomini e donne”, nei confronti della sorella Federica. Vi avevamo parlato del gesto coraggioso e dolce del giovane che ha donato un rene a sua sorella.

Verissimo anticipazioni: gli ospiti del 3 ottobre 2021

Domenica saranno protagonisti del talk show: in esclusiva, l’intensa storia di Francesca Neri.- L’attrice ha deciso di scrivere un libro per parlare per la prima volta pubblicamente della sua malattia. E poi ancora tra gli altri vedremo il ritorno di Gabriel Garko. L’amatissimo volto Mediaset, Federica Panicucci e per la prima volta a Verissimo Giancarlo Magalli. Silvia Toffanin sempre sul pezzo, darà anche spazio alla polemica tra Adriana Volpe e Magalli con l’incursione di Sonia Bruganelli? Vedremo che cosa succederà.