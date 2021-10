Citofonare Rai 2 gli ascolti del debutto per Simona Ventura e Paola Perego inizia l’avventura

E’ andata in onda ieri la prima puntata di Citofonare Rai 2, il nuovo programma di Simona Ventura e Paola Perego. Come spesso ribadiamo, dopo le prime puntate di uno show o di una fiction, è certamente presto per dare un giudizio definitivo, e per capire se un programma farà faville oppure no. E’ chiaro però che ci sia una grande attesa oggi, per gli ascolti portati a casa dalla prima puntata di Citofonare Rai 2 in onda ieri , alla domenica mattina della rete. Il debutto del programma delle due amiche, Simona e Paola, il 3 ottobre e oggi grande attesa per questi dati di ascolto. Il pubblico della rete avrà apprezzato un programma un po’ simile ad altri, un po’ diverso. Innovativo per certi versi, classico per altri, con una doppia conduzione femminile? Come spesso succede, sui social i commenti sono più negativi che positivi, ma come è successo anche per Scene da un matrimonio ( e come avevamo immaginato succedesse, visto che capita sempre più spesso), quello che si dice/scrive sulla bolla di Twitter, o dei social in generale, resta nella bolla. Il pubblico a casa poi, prende altre decisioni, senza neppure commentare spesso, sui social, quello che sta vedendo.

Gli ascolti di Citofonare Rai 2: ecco i dati del debutto 3 ottobre 2021

Per capire che cosa ci si può aspettare dal programma, pensiamo a quello che succedeva lo scorso anno, il 4 ottobre 2020, con gli ascolti del mezzogiorno della rete. Su Rai 2 si iniziava con O Anche No visto da 160.000 spettatori (2.1%). E poi si andava avanti con Dream Hotel visto da 529.000 spettatori con uno share del 4.6% ( stessi identici dati anche per le domeniche successive). L’obiettivo della rete, anche per Citofonare Rai 2, sembrerebbe essere il 5-4 % di share, anche se ovviamente, con due signore della tv del calibro di Paola Perego e Simona Ventura, ti aspetti chiaramente qualcosa in più.

Simona Ventura e Paola Perego ci sono sembrate in sintonia, almeno in questa prima puntata nonostante l’emozione del debutto e di certo si porrà fare di meglio. Ecco non hanno inventato nulla, sia chiaro, e molte cose sanno davvero di già visto. I discorsi poi su costi e simili, li lasciamo a chi se ne intende, noi parliamo di quello che arriva a casa. Per il momento, ancora impossibile dare un giudizio. I più cattivelli invece hanno fatto notare che la Perego cercherebbe di invadere gli spazi della sua collega, ma sarà vero?

Ma vediamo adesso i dati di ascolto, relativi a questa prima puntata in onda il 3 ottobre 2021. Secondo le prime indiscrezioni, il programma si sarebbe fermato sotto il 4% di share, partenza quindi non brillante.

Su Rai 2 Citofonare Rai 2, prima puntata, ha registrato 419.000 telespettatori, share 3,96%. Meno del telefilm a costo zero dello scorso anno.