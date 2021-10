Che numeri pazzeschi per La vita in diretta di Alberto Matano 5 punti di share in più rispetto al 2020

E’ davvero un risultato pazzesco quello che Alberto Matano sta portando a casa con la sua nuova edizione de La vita in diretta, un programma che ha saputo rinnovarsi e parlare al pubblico con onestà e intelligenza. E i telespettatori, come ha detto anche Matano, sanno riconoscere chi cerca solo di informare senza troppo contorno. E i numeri de La vita in diretta continuano a crescere, in modo davvero incredibile. Se si considera che lo scorso anno, quando praticamente eravamo impossibilitati a fare qualsiasi cosa, e passavamo moltissimo tempo in casa, La vita in diretta faceva il 15 % di share mentre la puntata di ieri, ha fatto il 19…Bhè possiamo senza nessuna esitazione dire che il pubblico sceglie Alberto Matano e premia il programma di Rai 1 che porta avanti le sue inchieste senza scopiazzare, senza avere bisogno di ispirazioni che vengano da altri posti. In queste settimane ad esempio, Matano si sta occupando con i suoi inviati di una inchiesta molto particolare che riguarda l’Unitalsi e dei soldi sottratti dai dirigenti, soldi che erano destinati a persone malate che dovevano andare a Lourdes. Una inchiesta molto forte che il programma di Rai 1 sta trattando nel migliore dei modi. Qualcosa che non si vede sulle altre reti e che distingue il programma di Matano. E’ questo che il pubblico vuole, non le finte esclusive urlate ai 4 venti e le notizie riciclate. Serve onestà intellettuale, quella che il conduttore e tutta a squadra di Rai 1 stanno dando ormai da un anno e mezzo al programma. E i risultati sono davvero sotto gli occhi di tutti.

Niente populismi, niente chiacchiere inutili su cosa si deve fare o cosa no, niente servizi anacronistici che non rappresentano una fetta di pubblico e di italiani che in tv cerca ben altro.

Analizziamo i numeri.

Gli ascolti de La vita in diretta: che numeri per Alberto Matano

Il 7 ottobre del 2020, per fare un paragone, il TG1 veniva visto da1.437.000 spettatori (13.6%) mentre TG1 Economia da 1.442.000 spettatori (13.7%). La Vita Diretta quindi risaliva subito con 1.745.000 spettatori e il 15.3% (presentazione: 1.526.000 – 14.5%).

Quest’anno fa ancora meglio. Nel pomeriggio del 6 ottobre 2021, La vita in diretta registra un ascolto medio di 2.122.000 spettatori medi al 18.9% share (pres. 17.2% 1.720.000). Numeri davvero incredibili per il programma di Rai 1 che affossa, senza troppo sforzo, la concorrenza.