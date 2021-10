Il day time di Rai 1 funziona alla perfezione: ascolti in crescita per tutti i programmi

Nessuna eccezione, neppure Uno Mattina che sembrava essere l’anello debole del day time di Rai 1 in questi ultimi giorni delude anzi. I numeri crescono per tutti i programmi del day time di Rai 1 e le scelte fatte da Coletta, anche in questo periodo di “normalità” ritrovata, premiano. Se infatti gli ascolti del 2020 sono stati in qualche modo influenzati dalla presenza maggiore di persone a casa, dallo smart working ma soprattutto dall’impossibilità di muoversi, gli ascolti del 2021 invece, sono quelli di un paese che pian piano si rimette in piedi e riprende a pieno ritmo ogni genere di attività. Per questo i numeri di questo autunno sono importanti. E a giudicare dai risultati incassati in questi giorni, possiamo dire che le scelte sono state davvero tutte azzeccate.

Gli ascolti del day time di Rai 1: che numeri per la rete

Fa benissimo Eleonora Daniele che con il suo Storie Italiane stacca Mattino 5 senza difficoltà. Se lo scorso anno Francesco Vecchi e Federica Panicucci avevano tenuto testa al programma di Rai 1, in queste prime due settimane di programmazione, non hanno ancora trovato la quadra. E la Daniele va dritta per la sua strada. Esaminando ad esempio i dati di ieri, il programma di Rai 1 è cresciuto di 2 punti di share rispetto al 2020. Ottimo risultato.

Cresce anche E’ sempre mezzogiorno, il programma che piace a chi ama la risata, la leggerezza e anche la buona cucina. Antonella Clerici ha preso una fascia che era ormai destinata al 12% di share e l’ha riportata più in alto. Si viaggia tra il 15 e il 17 % di share, un risultato non scontato per un programma di cucina.

Va benissimo Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno nonostante la micidiale concorrenza che arriva da Canale 5 ma anche da Rai 2 dove anche Milo Infante con il suo Ore 14 fa altrettanto bene. Il programma di Rai 1 piace al pubblico che la premia costantemente. Come premia anche l’amatissima soap Il Paradiso delle signore.

De La vita in diretta e dei numeri strepitosi che Alberto Matano incassa, abbiamo già parlato in una analisi interamente dedicata agli ottimi risultati che il giornalista porta a casa. Numeri incredibili per un programma che al pomeriggio sfiora quasi il 20% di share, cosa che riesce solo a Maria de Filippi con Uomini e Donne.