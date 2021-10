Una Domenica IN diversa il 10 ottobre: Ballando con le stelle show

Sarà una domenica pomeriggio parecchio diversa dal solito quella che aspetta il pubblico di Rai 1. Il motivo? Andrà in onda alle 15 la finale per il terzo posto di Nations League che vedrà la nostra nazionale impegnata in questa sfida. Italia-Belgio andrà in onda alle 15 e questo significa che Mara Venier ci aspetta con una puntata più breve di Domenica IN. Il programma inizierà alle 14 e avrà uno spazio tutto dedicato a un solo argomento: Ballando con le stelle 2021. Domenica In andrà inonda dalle 14 alle 14,45 circa mentre dopo le 17, quando la gara sarà terminata, dovrebbe andare in onda Francesca Fialdini con il suo Da Noi a Ruota Libera. Le tempistiche ovviamente cambieranno in base alla durata della partita che sarà poi seguita dalla premiazione.

Il 10 ottobre non cambia tra l’altro solo la programmazione di Rai 1 ma anche quella di Mediaset che ha deciso di dare spazio solo alle soap per il pomeriggio di Canale 5 mentre Verissimo e Amici non andranno in onda.

Domenica IN anticipazioni 10 ottobre 2021

Stando alle prime anticipazioni per la puntata di Domenica IN del 10 ottobre 2021, Milly Carlucci sarà ospite del programma di Rai 1 insieme ad alcuni dei protagonisti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Mara Venier quindi presenterà il cast del programma che sta per debuttare nella prima serata del sabato. Vi ricordiamo che la prima puntata di Ballando con le stelle andrà in onda il 16 ottobre 2021. Milly Carlucci aveva già ufficializzato i nomi del cast di questa edizione dello show del sabato sera di Rai 1 dallo studio de La vita in diretta, a Domenica IN probabilmente rivelerà al pubblico gli accoppiamenti ( che però sono già noti).

Il cast di Ballando con le stelle 2021:

Albano Carrisi, Alvise Rigo, Andrea Iannone, Arisa, Bianca Gaiscoigne, Fabio Galante, Federico Fashion Style, Memo Remigi, Mietta, Morgan, Sabrina Salerno, Valerio Rossi Albertini e Valeria Fabrizi.

Qui tutti i vip con i maestri per Ballando con le stelle 2021

Appuntamento quindi a domenica alle 14 con la nuova puntata di Domenica IN e a seguire, come detto in precedenza, andrà in onda la partita della nostra nazionale.