Per Domenica IN puntata breve ma intensa: ascolti ricchi per Mara e Milly

Una puntata breve ma intensa quella di Domenica IN vista il 10 ottobre 2021 su Rai 1. Un pomeriggio di domenica diverso dal solito per il pubblico che alle 15 ha seguito il match Italia-Belgio che ha visto i nostri azzurri aggiudicarsi il terzo posto in Nations League. Una Domenica IN quindi diversa dal solito, e non soltanto per la durata. Nel salotto di Mara è tornata quella spensieratezza che piace molto al pubblico, che ha premiato la puntata di ieri con una ottima media di ascolti. Uno dei migliori risultati, seppur difficile da giudicare visto che stiamo parlando di 45 minuti di programma. Possiamo però giudicare anche i contenuti, numeri a parte. Uno dei difetti di Domenica IN, negli ultimi mesi, è arrivato anche a causa dell’impossibilità di avere ospiti in studio. Adesso che si può, è forse arrivato il momento di cambiare rotta: più movimento nello studio di Domenica IN, più allegria. Ma non ricette, salvateci dalla cucina anche alla domenica pomeriggio. Servono idee, spensieratezza. E forse dalla prossima settimana, con Ballando con le stelle in onda, il “processo” post puntata del sabato tornerà e porterà anche una ventata di novità nel pomeriggio di Rai 1. E magari lo vedremo nella prima parte del programma, quella che si scontrerà contro Amici e che era stata caratterizzata anche settimana scorsa dallo spazio “covid”. Forse è tempo di cambiare rotta, il pubblico cerca altro, vediamo la luce in fondo al tunnel e alla domenica, un po’ di brio, potrebbe salvare anche gli ascolti.

Ottimi ascolti per Domenica IN: ecco i dati del 10 ottobre 2021

Con il 16,6% do share e una media di 2.604.000 spettatori, per una durata andata dalle 14 alla 14,50 circa, la puntata di Domenica In di ieri registra ottimi ascolti, il miglior risultato da settembre a oggi per Mara Venier. E’ chiaro, senza Amici, con la partita della nazionale dopo. Ma quello che ci preme sottolineare, numeri a parte, è che quella formula vista ieri è vincente e che forse si dovrebbe pensare a cambiare un po’ le carte in tavola nello studio di Domenica IN ancora troppo ingessato.