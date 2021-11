Francesca Barra incinta di una bimba svela la data del parto e il nome

E’ felicissima Francesca Barra che con il pancione si muove lentamente, attenta perché la sua bimba i primi mesi di gravidanza le ha dato qualche problemino. A Verissimo Francesca Barra dice a tutti per la prima volta che è incinta di una bimba, che la figlia nata dalla meravigliosa storia d’amore con Claudio Santamaria nascerà a febbraio. Sa già che dovrà fare il parto cesareo perché gli altri tre figli, due femmine e un maschio, sono nati allo stesso modo. Per Francesca Barra questa gravidanza è un piccolo miracolo, un desiderio immenso che si sta realizzando. Si era quasi arresa, si commuove mentre lo racconta perché ha sopportato il dolore di un aborto e credeva che non sarebbe più diventata mamma.

Francesca Barra protetta da Claudio Santamaria: “Mi ha messo in una bolla”

I primi mesi di questa gravidanza non sono stati semplici, anche per questo lei e Claudio hanno all’inizio tenuto nascosto tutto, si sono protetti. Soprattutto è Santamaria a proteggerla. Confessa che anche arrivare agli studi di Verissimo evitando che lui l’accompagnasse non è stato semplice. E’ tutto parte di un amore meraviglioso in cui non manca niente.

Anche Silvia Toffanin prima della rivelazione di Francesca Barra non conosceva il sesso del bebè, invece la giornalista credeva che la conduttrice avesse indossato un abito rosa in suo onore. Poi la rivelazione sul nome. Non lo rivela ma regala qualche indizio e racconta che l’ispirazione sul nome della figlia le è venuta leggendo il post di Naomi Campbell, anche lei diventata mamma ma con un alone di mistero su tutto. “Anche lei mi ha scelta ed è venuta da me per qualche motivo. Non svelo il nome ma dico che riguarda la mia vita, la mia filosofia di vita ed è un nome mitologico”.

Si commuove ancora una volta ed è con i messaggi delle sue bimbe, così buone e gentili; sono i valori che ha insegnato ai suoi figli ed è il suo grande successo.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".