Benedetta Parodi ricorda il periodo a Domenica IN: ferita dalle allusioni sui litigi con Cristina

Sono passati quattro anni da quando Benedetta e Cristina Parodi debuttarono nella domenica pomeriggio di Rai 1. Non fu una delle migliori edizioni del programma ma neppure una delle più catastrofiche. E’ chiaro però che le critiche contro le due conduttrici, furono impietose. E oggi, a distanza di tempo, Benedetta Parodi ne torna a parlare. Risponde a una domanda del giornalista Francesco Canino che l’ha intervistata per parlare del suo nuovo libro ma che le ha anche chiesto qualcosa di quel momento difficile. Già perchè come Benedetta ha raccontato in diverse occasioni, per lei quella Domenica IN fu un vero e proprio incubo. Soprattutto perchè, come rivela anche nell’intervista per FQMagazine, si mise in discussione il suo rapporto con Cristina. E questa cosa la colpì profondamente. Correva voce infatti, che a causa degli ascolti bassi ma soprattutto a causa delle critiche per la costruzione del programma, le due sorelle avessero litigato. Tutte cose che Benedetta e Cristina smentirono ma in quelle situazioni si sa, si vuole credere alle voci di corridoio e non alle parole di chi è protagonista della vicenda.

Benedetta Parodi e le dicerie sulle liti con Cristina a Domenica IN

Oggi Benedetta Parodi ha metabolizzato quello che successe nel 2017 e spiega: “ fu molto doloroso essere bersaglio di critiche di ogni tipo. Io che venivo dai programmi di cucina non ero abituata a quelle cattiverie e ho sofferto parecchio. Le nostre colpe ce le siamo prese e penso che in corsa avremmo anche potuto aggiustare il programma ma alla fine prevalsero delle dinamiche che è inutile rivangare adesso.“

Quando il giornalista poi le ha chiesto se le critiche furono impietose per il fatto che il marito di Cristina era un esponente del PD, la Parodi ha replicato: “Forse. Ma per altro gli ascolti non furono poi così disastrosi come qualcuno scrisse. C’è chi ha fatto peggio di noi. ” E poi: “A ferirmi davvero furono le allusioni sulle presunte tensioni tra me e Cristina: il nostro rapporto è sempre stato super saldo e di sicuro non litigherei con lei per un programma. Se c’è una cosa su cui sono sicura, è l’amore per la mia famiglia.“

