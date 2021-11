Arisa e Vito Coppola a Domenica In sono complici e in imbarazzo

Ospite a Domenica In Arisa consola con un abbraccio Mara Venier e un attimo dopo guarda felice le immagini di ieri sera a Ballando con le Stelle con Vito Coppola. Sono la coppia che piace più di tutti, forse perché nessuno si aspettava Arisa avesse anche questo talento. Ci sarà la storia d’amore tra lei e il suo maestro di danza? Bellissimi quando ballando insieme, ieri sera hanno anche cantato insieme. “E’ una persona molto dolce e molto comprensiva, ha i suoi momenti ma è di base molto disponibile al dialogo, è fantastico” la cantante lo racconta così il suo Vito. Ed entra anche lui nello studio di Domenica In, dovrebbe essere una sorpresa ma Arisa non sa mentire, sapeva che c’era anche lui dietro le quinte. Vito Coppola entra con delle bellissime rose rosse e solo una per Mara Venier.

La curiosità di Mara Venier: “Mi devi dire qualcosa?”

“Ha un buon senso dell’orientamento e non si perde mai… Non si può perdere perché… Ma perso di cosa?” queste le risposte di Arisa che ha già detto che Vito le piace ma non intende fare gossip. La Venier insiste, convinta che i suoi due ospiti abbiano occhi solo l’uno per l’altra, forse innamorati. Per il momento c’è solo Ballando con le Stelle, ci sono due professionisti che non hanno intenzione di farsi aiutare dal gossip. Se son rose fioriranno, c’è altro di cui parlare.

Arriva invece il video con tutto ciò che è accaduto ieri sera tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Arisa cerca di glissare ma la Venier insiste. La cantante è un po’ in imbarazzo poi confida che vuole molto bene a Marco: “Secondo me bisogna anche essere rispettosi dei ruoli, noi in Italia abbiamo voglia di non rispettare mai niente, mettiamo sempre in dubbio il lavoro degli altri, magari sarebbe meglio attenersi alle regole, a volte… Selvaggia è pungente ma è una sua caratteristica”.

Vito Coppola: “Devo dire che dal punto di vista coreografico Alessandra Tripoli ha fatto un ottimo lavoro. Morgan ci teneva molto a afre questo brano. Lei ha imparato a suonare gli strumenti”. Bravo Vito che parla solo della sua collega. Conclude Arisa con alcuni detti, smorza così quel momento che a loro interessa poco.

Tocca ad Arisa cantare, è imbarazzata dalla presenza di Vito, lui esce e poi rientra con le rose rosse. La complicità e l’imbarazzo sono presenti, dobbiamo attendere il seguito?

