Milly Carlucci spiega perchè nessuno ha difeso Selvaggia Lucarelli dopo le parole di Morgan

Selvaggia Lucarelli sia chiaro, non ha bisogno di essere difesa da nessuno. Sa bene come incassare gli attacchi, rispondere alle accuse e anche stare al posto giusto non cadendo nel giochetto di chi la vuole provocare, come è successo ieri a Ballando con le stelle. Perchè ancora prima che parlasse Morgan ha iniziato a provocarla, come lui sa ben fare ma la giornalista ha mantenuto l’atteggiamento di chi sa che tanto, è una battaglia persa. Come però ha fatto notare Selvaggia alla fine della puntata ( era ormai circa l’una di notte), qualcuno avrebbe dovuto fermare Morgan, viste le parole offensive che stava usando contro di lei. Non lo hanno fatto gli autori del programma, non lo ha fatto la conduttrice, non lo ha fatto la maestra di Morgan che avrebbe dovuto richiamarlo al suo posto. E come ha fatto notare anche dai social Selvaggia, cosa ben più grave è stata vedere altre persone, uomini e donne, ridere e applaudire mentre il cantante le dava della scimmia che si batte le mani sul petto. Alla fine della puntata quindi, Selvaggia lo ha fatto notare. Ormai però non c’era più tempo per dire o fare e allora tutto è finito senza che ci fosse modo di chiarire.

Milly Carlucci, con un video molto breve postato sui social, ha spiegato perchè non ha preso posizione. Diciamo che anche in questo caso la conduttrice, come spesso ha fatto in passato, se n’è lavata le mani. Una cosa che però inizia a essere disturbante, onestamente. Un conduttore deve alzare la voce, mettere fine a siparietti vergognosi e osceni. Ieri Morgan ha offeso tutti: dalla Lucarelli ai giudici passando per Matano. Milly avrebbe dovuto invitare il ballerino a lasciare lo studio perchè visibilmente su di giri. La Lucarelli è stata lapidaria sul finale: “Morgan non era lucido”.

Milly Carlucci spiega la sua reazione al comportamento di Morgan

La conduttrice di Ballando con le stelle ha fatto notare che la serata di ieri non è stata semplice. “Mi dispiace che ci siano stati momenti in cui Selvaggia si è sentita non difesa abbastanza” ha detto la conduttrice. Il vero problema è che nessuno l’ha difesa. Sarebbe bastato anche solo intervenire, se poi Morgan avesse continuato, sarebbe stato un suo problema. Ma un conduttore deve anche saper gestire questa situazione che ahinoi, non è stata in nessun modo causata dalla pressione della gara…”L’intera gestione non era semplicissima” ha detto Milly Carlucci e su questo ha ragione, ma gestirla malissimo come lei ha fatto, è tutta altra cosa. “C’erano anche i diritti della controparte, è sempre un po’ a metà” ha detto Milly. Precisamente quali diritti avrebbe avuto Morgan? Il solo diritto era quello di concedergli la vita dell’uscita dalla pista, dopo le parole che ha usato ( e non solo contro Selvaggia ma in generale contro il programma perchè se attacchi il ruolo del giudice, stai attaccando tutto il sistema di cui hai scelto di far parte).

“Riguarderemo quel momento per capire chi ha provocato chi e che cosa è successo” ha detto Milly. Una conclusione che onestamente ci lascia parecchio basiti.

