Ascolti tv: La vita in diretta continua a volare alto, nulla da fare per Pomeriggio 5

Barbara d’Urso ci sta provando in tutti i modi e i risultati stanno anche arrivando visto che Pomeriggio 5, rispetto al disastroso mese di settembre continua a crescere e quanto meno, soprattutto nella seconda parte, riesce a tenere testa a La vita in diretta, migliorando rispetto alle passate settimane. Aspettarsi che ci possa essere un sorpasso o un maggiore avvicinamento, è cosa assai difficile ma Barbara d’Urso, ritornando sulla strada vecchia e dando una risistemata ai contenuti, ha conquistato una fetta di pubblico che aveva perso strada facendo. In ogni caso, ogni giorno, ed è importante sottolinearlo, il confronto tra i due programmi viene vinto senza nessuna difficoltà da La vita in diretta. E’ successo anche ieri, con la puntata del 15 novembre 2021 che ha registrato uno dei migliori ascolti della stagione. Fino a qualche tempo fa, queste cifre, erano impensabili per il pomeriggio di Rai 1 invece Alberto Matano, la fiducia del pubblico se l’è conquistata e ogni giorno, l’interesse verso il programma, viene riconfermato.

Vediamo quindi i dati di Canale 5 per confrontarli con quelli di Rai 1.

Gli ascolti del pomeriggio: La vita in diretta è imbattibile

Su Canale 5 Beautiful fa 2.614.000 telespettatori, share 17,66%. Una Vita 2.526.000, 17,49%. Uomini e donne 2.812.000, 22,27% e nel Finale 2227.000, 19,39%. Fin qui, Canale 5 è davvero imbattibile. Il faccia a faccia tra Rai 1 e Canale 5 inizia quando Amici di Maria De Filippi si sovrappone a Il Paradiso delle signore.

Con 2.055.000, 17,95%. GF Vip 2.094.000, 18,68% è un vero e proprio testa a testa tra il talent di Maria de Filippi e la soap.

A seguire Love is in the air 1.909.000, 15,85%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.697.000, 13,39% e nel programma 2.102.000, 14,88%. Ecco ed è a questo punto che sorge spontanea una domanda: perchè Piersilvio Berlusconi ha deciso di ridimensionare il programma quando forse la soluzione vincente sarebbe stata quella di iniziare alle 17 insieme al programma di Rai 1 e magari prendere anche la linea qualche minutino prima rispetto a Matano? Si partirebbe con un traino un po’ più alto ma soprattutto con il Tg economia dall’altra parte. Evidentemente questa voglia non c’è, perchè questa, sarebbe stata la soluzione più semplice per provare ad agguantare La vita in diretta. Evidentemente però, non c’era nessuna voglia di dare più spazio ai contenuti di Pomeriggio 5 mentre in prima serata va benissimo lo show di Signorini che regala ogni settimana una perla di rara saggezza, come le pessime frasi di ieri sull’aborto.

Tornando ai numeri, dobbiamo ricordare il dato de La vita in diretta, da record ieri con 2.155.000, 17,70% nella presentazione e nel programma 2.582.000, 18,48%.

