Miracolo Domenica In: Mara Venier batte Amici 21, è record per Rai 1

Mara Venier torna con una Domenica IN che cambia la sua struttura e apre con il talk dedicato a Ballando con le stelle ( che era stato accantonato per un paio di puntate) e riesce a battere Amici 21 nella sfida del 28 novembre 2021. La cosa bizzarra è che proprio mentre Mara parlava di Ballando con le stelle su Rai 1, ad Amici scendevano in pista Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini per la sfida sulla rumba, con tanto di saluti di Maria de Filippi a Milly Carlucci. Ecco diciamo che per Milly questa è una piccola soddisfazione visto che il programma di Rai 1 alla domenica pomeriggio, ha sfondato finalmente la barriera dei 3 milioni di spettatori incassando un record stagionale ma anche la prima vittoria contro Amici 21. Sia chiaro: i dati di ascolto di ieri pomeriggio sono brillanti e vincenti sia per Mediaset che per la Rai viso che anche Amici porta a casa numeri che difficilmente si vedevano negli ultimi anni sulla rete. Sono cresciuti però gli ascolti di Domenica IN, anche grazie a un talk leggero e scanzonato, dedicato appunto a Ballando con le stelle e alle interviste successive di Mara, che hanno conquistato il pubblico. A quanto pare il corno che le è stato regalato, ha portato bene.

Su Amici possiamo dire una cosa. Funziona, sicuramente ma ci sono dei problemi. Il primo è che quest’anno, a differenza di quanto successo nell’edizione 20, nessun allievo spicca ed è capace di agitare gli animi. Lo si può vedere anche con i risultati dei brani dei cantanti. Ora che la musica è tornata, che i big sono tornati, non ce n’è per nessuno. Ma il vero altro grande problema, almeno per chi ha qualche annetto in più e mette le crisi ormonali da parte, è che il programma a due mesi dal debutto, inizia a essere troppo uguale a se stesso. Le solite sfide, le gare di canto giudicate da un vip e le solite discussioni. Tutto funzionale al programma sicuramente, tutto ottimo visti anche gli ascolti, ma troppo, davvero troppo ripetitivo.

Gli ascolti di domenica 28 novembre 2021

La puntata di Amici 21 in onda ieri è stata vista da una media di 3.196.000 con il 19,54% di share.

La puntata di Domenica IN di ieri è stata vista da 3.340.000 nella prima parte (20%) e 3.147.000 (19,70%) nella seconda parte. La media dello share è di 19,85 % possiamo dire quindi un pareggio vero e proprio. IN spettatori media del 3,2. Da segnalare anche che Domenica In con la seconda parte, batte senza difficoltà Verissimo. Una domenica perfetta per zia Mara.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".