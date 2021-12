The Voice Senior vince ancora: il venerdì sera è di Antonella Clerici

Rai 1 continua a portare a casa ascolti ottimi al venerdì sera. Se è vero che Carlo Conti con la sua pazzesca edizione di Tale e quale show aveva incassato numeri più alti, è anche vero che Antonella Clerici, con un format che non si rivolge a un target ampissimo, riesce comunque a incassare ottimi numeri, come quelli portati a casa nella serata di ieri, 3 dicembre 2021. Ascolti che sono valsi la vittoria a The Voice Senior: oltre 3,5 milioni di spettatori e il 18% di share per il programma di Rai 1 che ha fatto bene, come era successo anche settimana scorsa. Obiettivo raggiunto: battere il GF VIP e conquistare anche la prima serata del venerdì, per andare dritti verso la meta. E Antonella Clerici con tutta la squadra di The Voice ha raggiunto il suo obiettivo. Quello che piace di più al pubblico del programma di Rai 1 è il fatto che finalmente, ci si possa anche divertire ascoltando dei grandi successi della musica italiana e non solo. Canzoni che tutti da casa cantano sul divano e che fanno divertire davvero tutti. Una cosa che nei talent che si vedono ultimamente in tv, manca sempre più spesso. L’altra caratteristica di questa edizione di The Voice Senior è il fatto che ti possa aspettare di vedere qualsiasi cosa sul palco, pensiamo ieri, all’improvviso il padre di Laura Pausini! Chi lo avrebbe mai detto.

Sul Grande Fratello VIP 6 abbiamo detto tutto da tre mesi, e pensare che durerà ancora altrettanto, ci lascia parecchio perplessi. Sono tre mesi che si parla sempre delle stesse identiche cose, che si dà spazio sempre alle stesse persone e che si pretende di finire alle 2 di notte. Davvero assurdo.

Gli ascolti tv del 3 dicembre 2021: ecco i dati auditel

Vediamo quindi i numeri di ieri. The Voice Senior ha conquistato 3.568.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.945.000 spettatori con uno share del 19.1%. Attendiamo i dati nella sovrapposizione considerando che il GF VIP chiude praticamente 2 ore dopo.

Su Rai2 The Good Doctor 4 fa 1.222.000 spettatori (5.1%) e The Resident 3 907.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.078.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Afghanistan: 20 anni dopo è visto da 666.000 spettatori pari al 3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 873.000 spettatori (5%). Su La7 Propaganda Live registra 763.000 spettatori con il 4.5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 215.000 spettatori (1%). Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.231.000 spettatori pari al 5.4%.

