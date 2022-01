La pausa non fa bene ad Amici 21: Domenica IN vola la domenica pomeriggio

Un 2022 che non inizia nel migliore dei modi per Amici 21. Ascolti sempre pazzeschi per il talent di Canale 5 con oltre 3 milioni di spettatori davanti alla tv, e scusate se è poco dopo 21 edizioni. Ma Domenica IN riesce a fare ancora meglio, e anche questo non è un dato assolutamente scontato, anzi. Il programma di Rai 1 vola con ascolti vincenti e continua sulla scia delle ultime puntate a fare benissimo. Domenica In batte Amici 21 il 9 gennaio 2022, ed è tra i programmi più visti della giornata. Numeri eccellenti per Mara Venier che è tornata a parlare nella prima parte del programma di attualità, con lo spazio informativo sul covid 19. Benissimo le interviste, molto bello lo spazio dedicato a Luca Argentero; meno, il talk su Sanremo, troppo caotico e senza un filo logico ma a quanto pare, il pubblico ha apprezzato lo stesso!

Amici 21 paga forse anche la prolungata assenza da Canale 5, vista la pausa natalizia iniziata prima di Natale e conclusasi proprio ieri. In ogni caso, lo sottolineiamo nuovamente, gli ascolti del talent di Maria de Filippi, restano altissimi.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ieri e questo scontro imperdibile tra i due programmi che vede la vittoria di Mara Venier nella sfida di domenica 9 gennaio 2022.

Gli ascolti della domenica: ecco i dati auditel del 9 gennaio 2022

La prima parte di Domenica In è stata vista ieri da una media di 3.567.000 con il 18,92% di share. Prima parte dedicata al talk su vaccini e covid e poi interviste; la seconda parte fa invece 3.242.000 ma cala pochissimo in share, visto che ottiene 18,45%.

Per quanto riguarda Amici 21, la prima puntata dell’anno è stata vista da 3.257.000 con il 17,86% di share. Ascolti a parte, come abbiamo già detto in altre occasioni, da tre mesi ormai, e anche più vediamo al sabato puntate praticamente identiche senza mordente e senza nessuna novità, forse è arrivato il momento di fare qualcosa di diverso oltre alle sfide e alle classifiche delle cover.

