A Verissimo debutta “C’è posta per te e poi…” i protagonisti racconteranno il dopo

Finalmente, sono anni che ci aspettavamo qualcosa di questo genere ed è successo! Finalmente in casa Mediaset hanno capito di avere qualcosa di molto molto interessante per le mani e di non averlo mai sfruttato: il dopo C’è posta per te. E sarà Silvia Toffanin, con il suo Verissimo, a dimostrazione della grandissima sintonia con Maria de Filippi, ad avere l’occasione di raccontare quello che accade dopo, alla fine del programma e anche mesi o giorni dopo le storie viste su Canale 5 al sabato sera. Lo diciamo da anni che Maria avrebbe dovuto fare un “C’è posta per te e poi” e adesso ecco che succede realmente. Complice probabilmente anche il grande successo di alcune storie ( pensiamo ad Alessia, la protagonista di C’è posta per te di sabato, tradita dal marito con sua cugina), Canale 5 punta sul “sequel”. Se pensate che ad esempio Alessia, è oggi seguita sulla sua pagina instagram da quasi 200 mila persone, vi renderete conto della curiosità che ruota intorno a questi “personaggi”. Gente comune che per una sera diventa “regina” di Italia, come successo appunto ad Alessia ma non solo.

Nel comunicato stampa ufficiale di Verissimo si legge: “Da questo sabato debutta a Verissimo un nuovo spazio tutto dedicato alle storie di “C’è posta per te”. Il pubblico appassionato del people show di Maria De Filippi si chiede cosa succeda ai protagonisti delle storie dopo l’apertura della celebre busta. Verissimo sarà dietro le quinte di “C’è posta per te” per raccogliere a caldo le reazioni dei protagonisti delle storie più emozionanti. Poi, in studio, Silvia Toffanin li accoglierà per raccontare cosa sia successo dopo la partecipazione al programma.“

A Verissimo scopriamo cosa è successo tra Susanna, Giada e il loro papà

Sabato si parte con la storia di Fernando, Susanna e Giada. Come sono andate le cose tra le due sorelle che si sono viste per la prima volta nel programma di Canale 5? Papà Fernando avrà dimostrato a sua figlia tutto l’amore che ha custodito nel suo cuore per anni? A quanto pare rimandata per il momento la vicenda di Alessia, che sta raccontando sui social la sua vita post C’è posta per te. Potrebbe esserci un motivo: la ragazza in questi giorni era risultata positiva al covid 19, per cui forse, l’appuntamento con lei, è solo rimandato!

Verissimo invece ci aspetta alle 16,30 sabato e poi domenica con due puntate da non perdere del programma di Canale 5.

