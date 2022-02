Ascolti finale Sanremo 2022: si chiude un’edizione da record per Amadeus

Boom su ogni fronte: canzoni perfette, spettacolo apprezzato da tutti, polemiche ridotte all’osso. L’edizione 72 del Festival di Sanremo è stata quasi perfetta e miracolosamente, non era scontato, nessun caso di covid ha “sporcato” Sanremo 2022. Grande attesa quindi anche per i dati auditel della finale di Sanremo 2022. Come sempre gli ascolti saranno un tema caldo di giornata e ci si aspetta grandissime cose dalla finale del Festival. Si vola ancora una volta sopra il 60 % di share? Una serata piacevolissima quella di ieri, con una chiusura alle 2 di notte, un altro piccolo miracolo che, nonostante le 25 canzoni, Amadeus ci ha regalato, in modo da non scontentare davvero nessuno. Un festival dei record, a proposito di numeri, che ci è piaciuto tantissimo e che oggi, con i dati di ascolto del 5 febbraio 2022, si potrebbe chiudere davvero all’insegna del record storico. Sarà questa una delle edizioni più viste degli ultimi 20 anni? E già si pensa al dopo: chi avrà mai il coraggio, con questi numeri, per dire si al Festival dopo Amadeus? Non a caso, ci si aspetta un possibile quarto Sanremo firmato Amadeus, magari anche solo come direttore artistico.

Ma torniamo adesso agli ascolti. In attesa dei dati auditel di ieri sera, per la finale di Sanremo, vediamo quelli che erano stati i dati della passata edizione, spenta dalla paura di una Italia che non vedeva ancora la luce in fondo al tunnel.

Gli ascolti delle prime due edizioni del Festival di Amadeus

Come potrete ricordare, la passata edizione non brillò per ascolti: erano stati 13 milioni 203 mila gli spettatori che avevano seguito su Rai 1 la prima parte della serata, pari al 49,9% di share. In lieve calo rispetto all’edizione 2020 quando la prima parte era stata seguita da 13 milioni 638 mila spettatori, più significativo il calo di share, nel 2022 era stato pari al 56,8%. La seconda parte del Festival nel 2021 (rilevata nei dati di oggi fino all’1.59 di notte ma andata avanti fino alle 2.40) è stata seguita da 7 milioni 730 mila spettatori con il 62,5 per cento di share. Anche questa in calo rispetto a Sanremo 2020: la seconda parte della finale di Sanremo 2020 era stata seguita da 8 milioni 969 mila spettatori con il 68,8 per cento di share. Oggi quindi ci si aspetta di ritrovare i numeri del 2020, quando Amadeus aveva fatto un vero e proprio miracolo.

Ascolti 5 febbraio 2022: i dati auditel per la finale di Sanremo 2022

Una finale che ha visto la vittoria meritata ma anche parecchio scontata di Mahmood e Blanco che erano arrivati sul palco già con l’etichetta di favoriti stampata addosso. Ma si sono meritati questa vittoria; al secondo posto una meravigliosa Elisa. Terzo Gianni Morani.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".