Mahmood e Blanco a Domenica In: la sorpresa di Mara Venier al nipote Giulio

Mara Venier accoglie sul palco di Sanremo 2022, diventato oggi il palco di Domenica In, i vincitori del festival, i preferiti di suo nipote Giulio. Mahmood e Blanco sono stanchissimi, hanno dormito pochissimo dopo una notte di festeggiamenti ma sono pronti ad esibirsi, a spiegare il perché della loro quasi impassibilità al momento della vittoria, e a fare un regalo al nipote di Mara Venier. Per tutta la settimana sanremese la conduttrice ha ascoltato i saluti di tanti artisti in gara per il fantasanremo, oggi ha lei una cosa da fare: chiedere un saluto per il nipote più grande. Giulio è il figlio di Elisabetta e anche se Mara Venier parla sempre del più piccolo, Claudio, è ovviamente innamorata anche del figlio di sua figlia. Racconta che l’ha chiamata di continuo per avere un saluto da parte di Mahmood e Blanco.

Il saluto arriva subito e la gioia della Venier è incredibile: “Hai visto Giulio che sorpresa ti ha fatto la nonna!”. Giulio è anche il nome del fratello di Blanco, impossibile adesso per lui dimenticarlo.

I vincitori di Sanremo 2022 hanno anche modo di spiegare il perché della loro apparente freddezza al momento della proclamazione del primo posto. Confidano che erano in imbarazzo oltre che increduli. Trovarsi tra Gianni Morandi ed Elisa e scoprire di avere vinto per loro è stato difficile da realizzare subito e forse ancora non ci credono. Hanno così spento i pettegolezzi di chi ha visto in loro un atteggiamento snob, un disinteresse nei confronti di una vittoria così importante.

Non avrebbero mai immaginato un finale come questo, non nascono come duo ma insieme le loro voci sono perfette e la presenza scenica vale il doppio. Tutti felici adesso, i vincitori, Giulio che ha seguito tutto da casa e nonna Mara che è riuscita a regalare a suo nipote un saluto a cui teneva molto.

