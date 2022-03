Ascolti tv: Il cantante mascherato 3 sempre peggio, Fosca Innocenti chiude al 16,5%

Ce delusione gli ascolti del venerdì sera. I numeri del 4 marzo 2022 confermato il flop del Cantante mascherato mentre Fosca Innocenti recupera qualcosa, ma non brilla comunque con l’ultima puntata.

Prendi un format carino e frizzante sulla carta, trattalo male e rovinalo in modo definitivo. E’ quello che è successo a Il cantante mascherato, accolto alla sua prima edizione come qualcosa di rivoluzionario, un programma pronto a risvegliare tutto il pubblico a casa. Aveva funzionato in parte, alla prima edizione, poi via via, è andata sempre peggio. E che il format non piaccia al pubblico, lo evidenziano anche gli ascolti de Il cantante mascherato 3, sempre in calo dopo la prima puntata. Eppure ance la fiction di Canale 5, Fosca Innocenti, che prometteva di fare faville, non ha brillato. Milly Carlucci avrebbe potuto approfittare e invece, il programma di Rai 1 non solo cala negli ascolti, ma porta in onda uno spettacolo senza senso. Ne è dimostrazione anche l’ennesima scelta assurda arrivata ieri: il ritiro del povero Vianello, sotto la maschera del pinguino, che sarà sostituito. Ma perchè? Mascherata ritirata, maschera annullata. Questo succede quando non c’è il minimo racconto dietro le maschere, come era successo nella prima stagione, quando era tutto studiato nei minuziosi dettagli. Un peccato, perchè il format di partenza era carino ma questa edizione del Cantante mascherato è inguardabile. Spiace anche per Milly Carlucci che da grande conduttrice quale è, avrebbe dovuto rendersene conto e quanto meno, non accettare di andare avanti per sei puntate.

Gli ascolti del venerdì sera: ecco i dati del 4 marzo 2022

Il Cantante Mascherato registra una media di 3.086.000 spettatori pari al 17.1% di share (presentazione di 34 minuti a 3.778.000 e il 15.6%). Su Canale5 l’ultima puntata di Fosca Innocenti dalle 21:43 alle 23:39 ha incollato davanti al video 3.398.000 spettatori con uno share del 16.5%. La sfida tra Rai 1 e Canale 5 al venerdì sera è al ribasso.

Le altre reti. Su Rai2 Tg2 Post è seguito da 1.150.000 spettatori (5%). Su Italia1 The Transporter Legacy ha raccolto 1.039.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai3 La promessa dell’alba è visto da 793.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.317.000 spettatori (7.8%). Su La7 Propaganda Live registra 928.000 spettatori pari al 5.8%. Su Tv8 Quattro Matrimoni segna 281.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.200.000 spettatori pari al 5.3%.