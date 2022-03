Ascolti tv, buono l’esordio di Studio Battaglia: la fiction di Rai 1 vince la serata. Pupa e secchione al 12%

Nuova sfida al martedì sera, e questa volta, non è solo tra Rai 1 e Canale 5. Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto del 15 marzo 2022, serata che ha visto il debutto de La pupa e il secchione show con Barbara d’Urso su Italia 1. Il programma avrà raggiunto il risultato che ci si aspettava? Su Rai 1 invece, contro la Champions e il calcio su Canale 5, ha fatto il suo esordio una nuova fiction, Studio Battaglia, in un momento non troppo semplice per le serie Rai, che stanno perdendo tutti colpi strada facendo.

Ma vediamo che cosa ci dicono i numeri. I dati di ascolto di ieri ci rivelano che Studio Battaglia vince la serata con oltre 4 milioni di spettatori. Rai 1 risale dopo gli ascolti deludenti di Noi e Vostro Onore. La Champions su Canale 5 registra una media di 3 milioni, secondo gradino del podio. Parte da 2 milioni di spettatori La pupa e il secchione show.

Per quanto riguarda La pupa e il secchione show, ascolti a parte, possiamo dire che questa prima puntata è stata completamente inguardabile e priva di ogni guizzo divertente. A mezzanotte stavamo ancora assistendo alla presentazione delle pupe, dei secchioni, delle secchione e dei pupi, roba che avrebbe già dovuto esaurirsi al massimo in un’ora. Per l’ennesima volta poi, Mediaset, pur di annacquare lo share, sperando di ottenere buoni numeri si allunga fino all’una passata. Altro grande, grandissimo difetto di questi format, che potrebbero durare molto meno, divertire ed essere confezionati in modo migliore. Prima puntata assolutamente bocciata, vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane.

Su Rai 1 invece Studio Battaglia, finalmente un remake riuscito, ha portato qualcosa di diverso in prima serata. Si può sempre fare di meglio, alla serie manca un po’ di ritmo e quel pepe che ti incolla a seguire anche le storie di puntata. Andrà magari meglio nella seconda puntata ma in ogni caso, possiamo sicuramente dire che si tratta di un ottimo prodotto per la serialità di Rai 1.

Gli ascolti del 15 marzo 2022: ecco i dati auditel di ieri

Studio Battaglia per la prima puntata incassa una media di ascolti pari a 4.183.000 spettatori pari al 18.91% di share.

Champions League Manchester United vs Atletico Madrid su Canale 5 registra una media di 3.469.000 spettatori pari al 14.42% di share.

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.318.000 spettatori pari al 7.37% di share. Su Italia 1 – dalle 21.30 all’1.17 – la prima puntata de La Pupa e il Secchione Show, con Barbara D’Urso, ha intrattenuto 2.003.000 spettatori con il 12.62% (pre show di 4 minuti e mezzo: 1.826.000 – 7.23%). Terzo gradino del podio per il programma della d’Urso.

Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 897.000 spettatori pari ad uno share del 4.48% (presentazione: 859.000 -3.4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 830.000 spettatori con il 4.84% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.338.000 spettatori con uno share del 6.53% mentre DiMartedì Più segna 416.000 spettatori e il 5.22%.