Un’altra frecciata di Mara Venier a Pretelli: “Qualcuno ha detto che qui bisogna svecchiare”

Non è passata inosservata la battuta di Mara Venier oggi a Domenica IN. Una sorta di “battaglia” all’ultima battuta a distanza, tra lei e chi qualche giorno fa, ha scherzato sul fatto che i programmi Rai abbiano bisogno del botulino per essere “ringiovaniti”. E’ chiaro che Mara Venier, con la sua battuta fatta nello spazio dedicato all’intervista con Stefano de Martino, si riferisse a Pierpaolo Pretelli e alla sua voglia di “svecchiare” Domenica IN. Sui social molti spettatori fanno notare che Mara forse perdona ( e ci sono anche dei dubbi su questo) ma non dimentica.

La frecciata di Mara Venier a Pierpaolo Pretelli

Mentre intervistava Stefano, la Venier ha fatto notare che non ci sono più le poltrone ma che ci sono gli sgabelli. “Lo abbiamo fatto per svecchiare un po’, sai dicono che qui abbiamo bisogno di svecchiare, di ringiovanire” ha detto Mara Venier in diretta a Domenica In. “Fa più giovane senza poltrone” ha detto la conduttrice. Stefano ha commentato: “Devo dire che non c’è bisogno di svecchiare, che non ne sentiamo l’esigenza”. La conduttrice di Domenica IN ha concluso con una bella risata: “Mi viene da ridere”.

Perché la zia Mara perdona ma non dimentica 😂😂😂😂#domenicain pic.twitter.com/S4pwqAZA6Y — Fra ♊️ (@frasworld_1) March 27, 2022

E insomma se dai social sembrava che Mara Venier in qualche modo fosse passata sopra alla battuta fatta da Pretelli, a quanto pare la conduttrice ha davvero mal digerito quella frecciata velenosa. La pace tra lei e l’ex amato , sembra adesso lontana…Qualche giorno fa l’ex velino sui social, aveva scherzato con Giulia Salemi sul fatto che gli servissero diverse piante della pace per riconquistare una amicizia. Ci sembra che la vita della pace, non è priva di ostacoli e che siamo molto lontani dall’averci messo una pietra sopra.

Dobbiamo aspettarci delle nuove puntate di questa soap a distanza?