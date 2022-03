Ascolti 28 marzo 2022: molto bene Studio Battaglia, l’Isola si difende

Per esigenze di palinsesto e per dare spazio alla partita dell’Italia di questa sera su Rai 1, Studio Battaglia è andata in onda il 28 marzo 2022 per una inedita sfida con l’Isola dei famosi. Il cammino della nazionale di calcio sta un po’ influenzando il palinsesto, giovedì ad esempio aveva condannato l’Isola ad ascolti pessimo ( immeritati) visto che Mediaset aveva deciso di non spostare il reality. E ieri sera nuova sfida con una fiction amata dal pubblico. Come sarà andato questo confronto? Lo scopriamo chiaramente con i dati auditel relativi alla serata di ieri, 28 marzo 2022. I dati di ascolto ci rivelano che a vincere la serata è stata la fiction di Rai 1, che conquista anche qualcosina rispetto alle prime due serate. Oltre 4,3 milioni di spettatori per la puntata di ieri della fiction con Lunetta Savino.

Bisogna dire che Studio Battaglia, che settimana prossima saluterà il pubblico, pur non portando a casa ascolti superiori ai 5 milioni di spettatori, che decretano forse il grande successo di una fiction, resta forse una delle cose migliori viste in questa stagione su Rai 1. Pur sempre un remake certo, nulla di originale, ma un buon prodotto in cui regia, fotografia, sceneggiatura e cast hanno davvero fatto la differenza perchè funziona tutto realmente alla perfezione. Non c’è nulla di stonato, il che non succede spesso.

Funziona alla perfezione anche questa edizione dell’Isola dei famosi con Ilary Blasi che ha finalmente al suo fianco due professionisti che l’aiutano nel programma e creano a loro volta delle dinamiche interessanti. Due opinionisti al servizio del programma e della conduttrice e non viceversa, e pensare che per sei mesi, sempre su quella stessa rete, è successo il contrario.

Gli ascolti del 28 marzo 2022: ecco i dati auditel della prima serata

La terza puntata di Studio Battaglia in onda eccezionalmente di lunedì sera è stata vista da 4,3 milioni con il 19%. Facciamo notare tra l’altro che la terza puntata della fiction è finita alle 23,17 un miracolo televisivo.

L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 3.074.000 spettatori pari al 20.6% di share. Il reality è finito praticamente due ore dopo la fiction.

Su Rai2 Delitti in Paradiso fa 1.094.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Homefront ha intrattenuto 1.393.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Presa Diretta fa 1.343.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.140.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Giochi di Potere ha registrato 664.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 il film Sette Anime, con Will Smith, segna 305.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Avamposti – Uomini in Prima Linea ha raccolto 288.000 spettatori con l’1.2%, nel primo episodio inedito, e 237.000 spettatori con l’1.8%, nel secondo episodio in replica.