Gli ascolti della domenica: vince facile Noi con solo il 16%, sempre benissimo Che tempo che fa

Torna la nostra rubrica dedicata all’analisi degli ascolti della prima serata. Non si brilla alla domenica sera ormai da qualche settimana, nè Rai 1 nè Canale 5 hanno messo il turbo . Sarà così anche per la serata del 3 aprile 2022? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto che ci rivelano proprio come sono andati gli ascolti del prime time di ieri con la nuova sfida che ha visto protagonisti la fiction di Rai 1 Noi, alla sua penultima puntata, e il programma di Canale 5 Lo show dei record. Ma non solo. Da non perdere di vista il sempre ottimo Che tempo che fa su Rai 3. E senza dimenticare che ieri sera milioni di spettatori hanno seguito il big match che ha visto Inter e Juventus protagoniste…

I dati di ascolto di ieri ci rivelano che il programma più visto del prime time è la fiction Noi. La serie con Lino Guanciale e Aurora Ruffino non va oltre il 16%, il tanto che basta per vincere comunque la serata. Purtroppo Noi ha convinto solo una parte di pubblico. Una media di 3 milioni di spettatori che trovano comunque questa serie un ottimo prodotto e che si sono affezionati alle storie di tutti i protagonisti. In attesa dell’ultima puntata in onda la prossima settimana ci si chiede se con questi ascolti, si possa davvero pensare di fare prima una seconda e poi una terza stagione, visto che erano stati acquistati i diritti di This Is Us…

C’è da dire che lo sport sta comunque condizionando i fine settimana anche per quello che riguarda gli ascolti. Ieri ad esempio, vola ancora TV8 con il GP d’Argentina in differita. Anche il motociclismo fa bene alla rete.

Gli ascolti del 3 aprile 2022: ecco i dati auditel del prime time di ieri

Rai1 Noi ha conquistato 3.453.000 spettatori pari al 16.1% di share. Uno zoccolo duro che ha capito il senso della serie e che se n’è ormai affezionato. Rai 1 di certo puntava a ben altri numeri, ma va bene anche così.

Su Canale5 Lo Show dei Record si ferma a 2.320.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle alle ha incollato 2.320.000 spettatori (9.7%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle alle 1.377.000 spettatori (7.5%). Canale 5 e Rai 3 in quella che può essere considerata la prima serata, fanno praticamente gli stessi ascolti.

Su Rai2 The Rookie ha interessato 966.000 spettatori (4%) e Blue Bloods 919.000 spettatori (4%). Su Italia1 Mission: Impossible – Rogue Nation è scelto da 1.116.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 681.000 spettatori (4.1%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 849.000 spettatori pari al 5%. Non si alzano gli ascolti del programma di La7 neppure con Massimo Giletti in diretta dall’Ucraina.

Su Tv8 la differita del Gran Premio d’Argentina di MotoGP segna 1.026.000 spettatori (4.6%). Sul Nove Nove Racconta – Denise è seguito da 230.000 spettatori (1.1%).