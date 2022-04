Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: la reazione di Ida e le nuove anticipazioni

Week end come sempre molto impegnativo per i protagonisti di Uomini e Donne, anche questo fine settimana sono state registrate le nuove puntate del programma di Canale 5. Come vi abbiamo raccontato, tra i cavalieri del trono over ha fatto il suo ritorno Riccardo Guarnieri, il famoso ex di Ida Platano, corteggiatissimo anche da altre dame. Lo scorso anno, Riccardo, aveva lasciato il programma con Roberta. I due sembravano essere molto innamorati ma poche settimane dopo l’inizio della storia d’amore, tutto si era interrotto. Di Riccardo però nessuna traccia nella prima parte della stagione. Il bel tarantino ha deciso di tornare nel programma di Canale 5 per cercare di nuovo l’amore, nonostante nello studio ci sia ancora la sua storica ex, Ida Platano, con la quale tra l’altro, anche se qualcuno forse lo ha rimosso, ha partecipato persino a Temptation Island.

Come avrà reagito quindi Ida, che ancora si strugge per il bel Riccardo, al ritorno del suo ex? La Platano ha appena ricevuto l’ennesima delusione, dopo la rottura con Alessandro. Il ritorno di Riccardo, potrà riportarle la gioia ? Quello che ci auguriamo è che non si riapra di nuovo il tira e molla, lo abbiamo già sopportato per anni…

Come ha reagito Ida al ritorno di Riccardo?

Qualche settimana fa la Platano si era commossa, al sol pensiero del suo ex, citato da Tina Cipollari perchè a quanto pare, il cavaliere ha lasciato comunque un segno indelebile nel suo cuore. Dalle anticipazioni relative a queste puntate di Uomini e Donne sappiamo che Ida ha reagito molto bene al ritorno di Riccardo, si è detta felice di rivederlo nello studio e i due hanno anche ballato insieme. Una tregua a quanto pare, dopo mesi di scontri e accuse.

Riccardo ha iniziato il suo percorso nel programma uscendo con una ragazza e nelle prossime puntate di Uomini e Donne scopriremo come sta andando…Nel frattempo continuiamo a chiederci che fine ha fatto Tinì Cansino, nessuno sembra volerci dire che ne è stato dell’opinionista e noi speriamo solo che stia bene…