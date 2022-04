Gli ascolti del lunedì: Nero a metà 3 vince facile, l’Isola 2022 ancora sotto i 3 milioni ma recupera

Una nuova sfida al lunedì sera tra la fiction di Rai 1 e l’Isola dei famosi 2022. Anche questa settimana si scontrano la serie Nero a metà 3 e il reality di Ilary Blasi che nelle ultime settimane non brilla per ascolti. I dati auditel relativi alla serata di ieri, 11 aprile 2022, confermano il buon trend per la fiction con Claudio Amendola che vince senza troppe difficoltà la serata. La serie crime continua a conquistare il pubblico di Rai 1 che premia con ottimi ascolti anche la terza stagione di Nero a metà.

L‘Isola dei famosi 2022 si porta al 19 % di share crescendo di un punto rispetto a lunedì scorso, sia nel prime time che in seconda serata. Lo abbiamo detto più volte: questa edizione avrebbe tutti gli ingredienti per fare ascolti anche molto più alti ma forse, dopo sei mesi di GF VIP, il pubblico proprio ha il rifiuto per il reality o chissà, magari c’è anche altro.

Gli ascolti del lunedì sera: ecco i dati dell’11 aprile 2022

La seconda puntata di Nero a Metà 3, in onda dalle 21.38 alle 23.33, ha conquistato 4.459.000 spettatori pari al 21.3% di share. La fiction di Rai 1 resta una certezza e per gli ascolti del lunedì sera non ci sono problemi. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi, in onda dalle 21.43 all’una passata, ha raccolto davanti al video 2.784.000 spettatori pari al 19% di share. Il reality di Canale 5 continua a restare sotto i 3 milioni di spettatori. Su Rai3 Report si piazza al terzo posto del podio con una media di 1.929.000 spettatori pari ad uno share dell’8.8%.

John Wick 3 – Parabellum ha interessato 928.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica ha catturato l’attenzione di 678.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 894.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Servant of the People ha registrato 676.000 spettatori con uno share del 3.1%. La7 e Italia 1 praticamente vicinissime. Su TV8 Il Principe del Deserto ha segnato l’1.4% con 284.000 spettatori mentre sul Nove Ex ha catturato l’attenzione di 305.000 spettatori (1.5%).