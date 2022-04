Al Bano a Domenica In: “Ho pianto poche volte, dovevo essere forte”

Al Bano ospite a Domenica In nel giorno di Pasqua, celebra la famiglia, i figli, il dono più grande. Dietro le quinte c’è Jasmine Carrisi pronta ad entrare, si appoggia a suo papà per cantare, tra loro tanti anni di differenza ma un amore che Al Bano ha per tutti i suoi figli allo stesso modo. Vicino al piano canta per sua figlia ma si emoziona, non ricorda le parole, si commuove ma poi confida che ha pianto raramente nella sua vita, che anche quando le lacrime stavano per uscire per un dolore immenso lui le faceva scendere dentro, non le mostrava, si sforzava di non mostrare la sua debolezza. E’ suo padre che gli ha insegnato che bisogna essere forti e non piangere. Doveva essere forte Al Bano, non voleva che gli altri vedessero la sua sofferenza.

Al Bano a Domenica In con sua figlia Jasmine Carrisi

Ci sono stati tanti momenti difficili nella vita di Al Bano: “Nella vita se non provi anche quello che non ti aspetti per certi versi è una vita a metà. Certo avrei preferito non viverli quei momenti ma poi sai che il male non deve dominarti, non deve vincere lui. Una fora che di certo mi hanno trasmesso i miei”.

Sono momenti che tornano ancora oggi nella vita di Al Bano? Mara Venier gli chiede se ci ripensa, come fa a scacciare il dolore, quei pensieri che fanno male. Il cantate di Cellino San Marco parla del padre, dei racconti che lui gli faceva, solo dopo con il passare del tempo ha capito il perché di quei racconti, il significato delle parole di Don Carmelo.

“Qualche errore l’ho commesso ed è umano ma rifarei tutto perché erano errori fatti per amore. Ho imparato a vivere e da sempre sono in pace con me stesso” si lascia andare sempre il minimo indispensabile in ogni sua risposta, ha spiegato il motivo, forse è lo stesso delle lacrime che non ha mai versato.