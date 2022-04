Mila Suarez attacca Federico Fashion Style: “Sei solo un parrucchiere, non puoi giudicare”

Scontro infuocato nella puntata de La pupa e il secchione in onda il 26 aprile 2022 su Italia 1. Siamo, per fortuna, arrivati alla semifinale di un programma senza senso che è stato mandato in onda in prime time su Italia 1 nella speranza di ritrovare gli ascolti perduti ma che non ha raggiunto il suo scopo, oltre a regalare un format che il pubblico ha bocciato su tutti i fronti. A parte i soliti appassionati ai siparietti trash che si vedono nei programmi di Barbara d’urso, tutto il resto del pubblico ha trovato il programma rivoluzionato ma nel modo sbagliato. Lo show de La pupa e il secchione si è trasformato in tutto quello che da Canale 5 era stato cancellato, dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso e Domenica Live.

E ieri sera, è stato servito un altro spettacolino di quel livello, con l’attacco di Mila Suarez, a Federico Fashion Style ( passato da Ballando con le stelle a questo).

Mila Suarez attacca i giudici

La pupa scelta da Barbara d’urso non ha proprio gradito alcune delle critiche che sono arrivate alle sue esibizioni e ieri alla fine, si è molto inviperita e arrabbiata: “Sì mi vedi così perché sono arrabbiatissima, perché comunque non è corretto. Quella giuria mi assegna sempre punteggi brutti, 3,2,1 e così via. Da quando sono entrata in questo programma sono sempre a fare il bagno di cultura. Qui ci sono persone che non sono mai state messe alla prova e non credo sia corretto. Questo non è giusto ed è evidente.” E ancora: ” Ah sono più acculturati di me? Ma tesoro tu fai il parrucchiere e non sai neanche fare il giudice e parli. Non è giusto, da quando sei entrato fai delle cose orrende dici che bruttissime.“

E ancora: “Come faccio ad essere giudicata da un giudice che fa il parrucchiere?! Non lo vedo corretto Barbara dai non è giusto. Dovrebbe essere più giusto e dare punti normali, non sempre 3 e agli altri di più non è corretto”.

Nel frattempo gira voce che anche dopo questo esperimento fallito, per Barbara d’Urso tiri una brutta aria a Cologno, non ci dovrebbe essere infatti nessun rinnovo contrattuale per lei…