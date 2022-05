Ascolti tv, l’Eurovision 2022 fa il bis: botto anche per la seconda semifinale

Dopo la prima serata dai grandi ascolti, con oltre 5 milioni di spettatori, anche questa mattina c’era grandissima attesa per i dati auditel relativi al 12 maggio 2022. Seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 in diretta da Torino: stesso successo del primo appuntamento? Lo scopriamo come sempre con i dati di ascolto relativi alla serata di ieri che ci rivelano che lo spettacolo, condotto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan è stato seguito da oltre 5 milioni di spettatori. Si replicano gli ascolti ottimi della prima serata e adesso ci si aspetta di fare anche meglio per la finale, in diretta sabato sera su Rai 1. un ottimo lavoro quindi quello fatto da tutta la squadra che ha portato in scena uno spettacolo attento ai tempi previsti, senza sbavature e senza nessun problema tecnico ( nonostante le tante polemiche dei giorni passati). E anche, permetteteci di dirlo, la dimostrazione che si può fare una prima serata degna di questo nome, con partenza alle 21 e chiusura alle 23,30 con ascolti da record, come appunto, in questo caso.

Gli ascolti del 12 maggio 2022: bis per l’Eurovision, nuovo boom

La seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 è stata vista da 5.538.000 telespettatori con il 27.7% di share.

Le altre reti.

Su Canale 5 la prima tv di Un figlio di nome Erasmus ha fatto il suo, con una media di 2.307.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Il Giustiziere della Notte ha interessato 1.152.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Safe House – Nessuno è al sicuro ha intrattenuto 971.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 The Tomorrow Man ha raccolto davanti al video 586.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 958.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 799.000 spettatori con uno share del 5.6%. Nella sfida tra talk anche questa settimana Rete 4 si porta avanti su La7.

Su Tv8 Se solo fosse vero segna 313.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove King Arthur ha raccolto 221.000 spettatori con l’1.3%. Di poco, vince Tv8.