Eurovision 2022: super flop di Achille Lauro ed Emma Muscat, fuori dai 25 finalisti

Nulla di fatto per i “quasi” italiani in gara ad Eurovision Song Contest 2022. La tanto chiacchierata presenza di Achille Lauro al concorso europeo con la bandiera di San Marino si è rivelata un disastro: il cantante di origini romane è stato eliminato per direttissima in semifinale. Non sappiamo ancora se la sua eliminazione sia dovuta soprattutto dal televoto, dal poco gradimento delle giurie nazionali o se da un mix di entrambi i sistemi di voto; quel che è certo è che la super-performance con gabbie dorate, un toro meccanismo, una chitarra spara fuochi d’artificio e persino un inatteso bacio sulle labbra fa Lauro e il suo collega di sempre Boss Doms non ha portato a casa i risultati sperati.

Sogno concluso subito anche per l’italiana d’adozione Emma Muscat, originaria nonché rappresentante dell’isola di Malta. La ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è stata anche lei eliminata nella seconda semifinale di questa sera 12 maggio 2022. Ad influire su questa scarsa rendita saranno state anche le stonature prese ad inizio brano? In ogni caso, scopriamo quali sono i 25 brani che si sono qualificati per la finale di Eurovision Song Contest 2022.

Eurovision 2022: i 25 brani finalisti

In questa edizione di Eurovision Song Contest 2022 saranno 25 i brani in gara che ascolteremo nella finale di sabato 14 maggio 2022. La prima semifinale ha eletto i primi dieci concorrenti finalisti: Marius Bear con “Boys Do Cry” per la Svizzera, Rosa Linn con “Snap” per l‘Armenia, le Systur con “Með Hækkandi Sól” per l‘Islanda, Monika Lui con “Sentimental” per la Lituania, MARO con “Saudade Saudade” per il Portogallo, il duo dei Subwoolfer con “Give That Wolf A Banana” per la Norvegia, Amanda Georgiadi Tenfjord con “Die Together” per la Grecia, la Kalush Orchestra con “Stefania” per l’Ucraina, Zdob și Zdub & Advahov Brothers con “Trenulețul” per la Moldavia e S10 con “De Diepte” per i Paesi Bassi.

Dalla seconda semifinale di questa sera 12 maggio 2022, invece, scopriamo altri dieci finalisti. Passa il turno Jérémie Makiese con il brano “Miss You” in rappresentanza del Belgio.

In finale anche un bel pezzone da discoteca proveniente dalla Repubblica Ceca grazie ai We Are Domi. Il brano premiato è “Lights Off”.

Questo è sicuramente l’anno dei brani ballad. E proprio a tal proposito, accede alla finale anche Nadir Rustamli con “Fade To Black” per l’Azerbaijan.

Fulmini posticci e piccola crew di ballo hanno assicurato la finale anche al bel brano di Ochman: in finale ci sarà anche “River” per la Polonia.

A portare un po’ di sano rock in finale ci sarà la band internazionale The Rasmus: passa il turno anche “Jebezel” per la Finlandia.

Un’altra ballad dal sapore un po’ country per l’Estonia e il suo bel Stephan: in finale prendono posto con il brano “Hope”.

Dopo qualche buco nell’acqua, anche l’Australia torna in carreggiata con la significativa performance di Sheldon Riley: ascolteremo in finale anche il suo brano autobiografico “Not the same”.

Fra le favorite alla vittoria finale, non poteva che superare lo scoglio delle semifinali anche Cornelia Jakobs con il brano “Hold Me Closer” per la ultra-competitiva Svezia.

La Romania stupisce tutti con un pezzo dai ritmi spagnoleggianti e si assicura un posto nella finale di Eurovision 2022. A portare in scena “Llamame” è WRS.

Decimo ed ultimo brano uscito vincitore dalla seconda serata delle semifinali “In Corpore Sano”, il chiacchieratissimo brano rappresentivo della Serbia cantato da Konstrakta (con asciugamani e bacinelle d’acqua al seguito).

A questi venti Paesi, vanno aggiunti i cinque finalisti di default: Spagna, Regno Unito, Francia, Germania e Italia (con il brano “Brividi” cantato da Mahmood e Blanco).