Flavio Insinna: “Papà non lo ringrazierò mai abbastanza, avevo 8 anni”

Aveva solo 8 anni Flavio Insinna quando suo padre lo portò a vedere una partita di basket in carrozzina. Era tutto parte del mondo del lavoro del papà di Flavio Insinna ma a Domenica In il conduttore si commuove pensando che è stata una fortuna quella sua prima volta. Per questo con gli occhi lucidi dice: “Io papà non lo ringrazierò mai abbastanza perché un pomeriggio a 8 anni mi portò a vedere il basket in carrozzina, mi si è aperto un mondo che non ho mai abbandonato” A 11 anni come premio per la promozione lo portò alle paralimpiadi in Canada, fece l’assistente di suo padre. Flavio Insinna spingeva le carrozzine e iniziò a vedere gli atleti in preparazione. “Non lo ringrazierò mai abbastanza perché capisci i concetti fondamentali della vita. Parlando di vita e trasportandola nello sport, la vita non è 100 metri scatto e chi sta dietro addio, la vita è una maratona e dobbiamo arrivare tutti insieme e se qualcuno arriva un po’ più lentamente noi aspettiamo e gli diamo una mano”.

Flavio Insinna a Domenica In

“Lo sport e lo stare insieme, l’aiutarci reciprocamente nella vita…” questo è fondamentale per Insinna che ringrazia Mara Venier perché lei c’è sempre stata per lui, in ogni suo momento difficile o importante.

La Venier mostra La vita in diretta del 2012, l’anno in cui uscì il libro di Flavio Insinna in cui raccontava del padre. Mara non riuscì a leggere tutto il libro, emozioni così forti che era impossibile per lei andare avanti. Nel 2018 Insinna ospite sempre della Venier a Domenica In parlava sempre di suo padre, del modo con cui suo mostrandogli i più deboli gli ha fatto capire che c’è sempre qualcuno da aiutare.

Il papà del conduttore è sempre presente nella sua via anche se non c’è più. Con quel libro ha fatto i conti con il dolore, con la mancanza. Oggi e per sempre gli restano tutti gli insegnamenti.