Mara Venier regina della domenica pomeriggio: Domenica IN vola al 22% di share, disastro Canale 5

Un finale di stagione davvero unico per Mara Venier e per la Rai che forse non si aspettava di chiudere questa edizione di Domenica IN con numeri così alti, vista la voglia di tutti gli italiani di tornare alla “vita normale”. Ma la normalità è fatta anche di piccole cose e di tante famiglie che passano la domenica pomeriggio a casa, e scelgono, a quanto pare, la zia Mara come compagnia dalla 14 alle 17. Numeri ancora davvero più che brillanti per la Domenica In di Mara Venier che andrà in onda fino alla prima settimana di giugno e che per festeggiare questa edizione da record, dà appuntamento al suo pubblico in prima serata, su Rai 1 ( l’annuncio di Mara Venier ieri in diretta con Stefano Coletta).

Il 15 maggio 2022 in onda tra l’altro anche l’ultima puntata di Scene da un matrimonio un programma che avrebbe dovuto fermarsi dopo le prime puntate in onda in autunno, miracolosamente viste da una media non troppo deludente. Un format obsoleto che non ha aggiunto nulla di nuovo al palinsesto di Canale 5.

Gli ascolti del 15 maggio 2022: la domenica pomeriggio è un trionfo per Domenica IN

La puntata numero 35 di Domenica In è stata vista da 2,7 milioni di spettatori nella prima parte che vola al 22% di share. La seconda parte in onda dalle 15,18 alle 16,52 è stata vista da una media di 2,3 milioni di spettatori con il 20% di share; i saluti di Mara registrano una media di quasi 2 milioni di spettatori con il 16,7 % di share. Tiene botta anche Francesca Fialdini che il suo Da noi a ruota libera, con il 18 % di share e oltre 2 milioni di spettatori su Rai 1.

Nulla da fare per Canale 5. Si parte male con Beautiful fremo a una media di 1,5 milioni di spettatori e si scende vertiginosamente con l’ultima puntata di Scene da Un matrimonio; Anna Tatangelo chiude in modo disastroso con il 9,5 % di share condannando anche Una vita allo stesso risultato. Neppure Silvia Toffanin con le repliche di Verissimo può fare il miracolo visto che il programma, non va oltre il 12% di share.