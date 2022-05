Ascolti tv sfida inedita al lunedì: A muso duro vs Isola dei famosi 2022, i dati auditel

Sfida inedita al lunedì sera per Ilary Blasi con la sua Isola dei famosi sempre in onda in prime time con un doppio appuntamento ( Mediaset cambia idea e anche questa settimana spreme il reality con due puntate). Finita l’avventura di Nero a metà che ha dominato il lunedì sera degli italiani con ascolti pazzeschi, nella serata del 16 maggio 2022 la sfida per il reality di Canale 5 è con il film A muso duro, con un bravissimo Flavio Insinna nei panni del dottor Antonio Maglio. Un film che ha commosso ed emozionato il pubblico a casa, la storia di un grande uomo che forse non era ancora molto conosciuta in Italia e che grazie al film di Rai 1, è stata invece raccontata. A Muso duro potrebbe vincere facilmente la serata ma questo lo scopriremo solo con i dati auditel che oggi, arriveranno con un po’ di ritardo.

L’Isola dei famosi 2022 in queste settimane non si è mai scollata dalla sua classica media e immaginiamo che da qui a un mese i numeri non saranno destinati a crescere, anzi. Nonostante questo la finale del reality resta fissata per il 27 giugno. Di cose da dire e da fare, ce ne saranno ancora parecchie. E Ilary Blasi, dopo la caduta dallo sgabello e tutte le gaffe regalate in questa edizione, ha ancora tanto da dare, non pensate?

Gli ascolti del 16 maggio 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Gli ascolti del film tv A Muso duro con Flavio Insinna in onda il 16 maggio 2022 su Rai 1. Il film è stato visto da…In aggiornamento

La puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda il 16 maggio 2022 è stata vista da…In aggiornamento