Claudio Santamaria: “Ho sempre avuto il desiderio di paternità”

Claudio Santamaria questa volta ha detto sì a Verissimo da solo, senza Francesca Barra, ma guardando le immagini della sua famiglia, quelle del battesimo della loro piccolina si commuove. Da quando c’è Francesca Barra nella sua vita ha più voglia di parlare, di raccontarsi, di spiegare a tutti com’è la sua vita, la sua famiglia. A Silvia Toffanin Claudio Santamaria mostra le sue emozioni, pur sempre timido ma c’è qualcosa di diverso, adesso non sfugge più, accette le interviste, ha voglia di raccontare e spiega cosa è cambiato. “Secondo me quando incontri la tua persona nella vita hai voglia di dirlo a tutti e di comunicare la tua felicità al mondo perché speri che questo amore possa fare sperare gli altri – Santamaria non può non raccontare del loro amore – Noi ci sosteniamo a vicenda e tiriamo fuori il meglio l’uno dall’altra. Lei mi ha dato una famiglia meravigliosa ed è una cosa che ho cercato davvero per tutta la vita ed è una cosa che adesso io ho voglia di raccontare”.

E’ un uomo felice Claudio Santamaria e a Verissimo lo ripete a tutti

Il matrimonio con Francesca Barra, la nascita della figlia, la loro famiglia, tutto ha contribuito e sta contribuendo alla sua trasformazione. Sente che non solo nella vita privata ma anche sul set è cambiato. Parla dei nuovi progetti, del lavoro, ma le emozioni più forti sono per la sua famiglia.

Nell’ultima intervista di Francesca Barra a Verissimo lui era in collegamento da casa con la penultima figlia della giornalista. “Io ho sempre voluto fare il padre, ho sempre amato molto i bambini, la fantasia dei bambini, il fatto che ti spiazzano con delle domande assurde e vedono ciò che li circonda in modo diverso da come lo vediamo noi… Sì, io ho sempre avuto il desiderio di paternità”.