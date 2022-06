Un altro record per Uomini e Donne a fine maggio: penultima puntata oltre il 30% di share

Sono numeri da prima serata quelli che il programma di Canale 5 riesce a fare. Sono numeri che vanno aldilà delle più rosee aspettative, soprattutto per il mese di maggio. 3 milioni di spettatori te li aspetti a febbraio, a novembre. Non il 31 maggio, con le ultime puntate del programma. A dimostrazione che Uomini e Donne non è solo uno dei cavalli di battaglia del pomeriggio di Canale 5 ma è tra i migliori programmi, in numeri, per la rete. E se fosse andato in onda anche la prossima settimana, di certo, avrebbe portato a casa numeri altrettanto brillanti.

Maria de Filippi non vuole spremere troppo il limone, questo è evidente, perchè un programma in prima serata o nei pomeriggi d’estate con le storie delle coppie nate nel programma sarebbe pazzesco. E’ un format che avevamo visto in passato, che tira ancora molto con le repliche su La5. “Uomini e Donne e poi…” il programma che davvero, tutto il pubblico di Canale 5 sogna e vorrebbe vedere ancora. Sono tantissime le coppie nate in questi anni. Pensiamo a Beatrice Valli e Marco Fantini, che pochi giorni fa, 8 anni dopo la scelta nello studio di Canale 5 si sono sposati. Sono amatissimi, seguitissimi, e il pubblico di Uomini e Donne avrebbe regalato ascolti pazzeschi a una puntata dedicata alla loro storia. Come del resto è successo anche in passato, quando abbiamo visto su Canale 5 le immagini del matrimonio di Aldo e Alessia, ad esempio, un’altra amatissima coppia nata nello studio di Maria de Filippi.

Se l’idea piace a noi e piace al pubblico, probabilmente piace anche ai vertici di Mediaset ma non convince chi forse, punta tutto su Uomini e donne nei mesi canonici, in quell’orario. Perchè alla fine, è certezza e anche la fidelizzazione del pubblico, è cosa rara di questi tempi e Uomini e Donne è un pilastro. Sempre lì, da 20 anni. Sempre presente.

La penultima puntata di Uomini e Donne è ancora da record di ascolti: i numeri

La puntata di Uomini e Donne in onda ieri, con la fase finale della scelta di Luca e poi la parte dedicata al trono over, è stata vista da una media di 3.092.000 con il 30,69% di share. Numeri da prima serata per il programma di Maria de Filippi che chiude la stagione alla grandissima. Oggi l’ultima puntata con la scelta di Veronica e chissà, forse con un altro record stagionale per il programma di Canale 5 che chiude davvero con dei numeri pazzeschi la stagione televisiva 2021-2022.