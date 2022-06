Pierpaolo Pretelli prova a fare pace con Mara Venier: il dolce messaggio sui social

In questa edizione di Domenica IN sono cambiati tanti equilibri. Mara Venier ha variato sul tema più volte, è stata costretta spesso a farlo anche a causa dell’attualità: dal covid alla guerra, il programma di Rai 1 ha necessariamente dovuto cambiare pelle. Nei momenti più leggeri c’è stato spazio anche per un volto giovane, quello di Pierpaolo Pretelli ma la sua avventura nel programma di Rai 1 non è finita nel migliore dei modi. L’ex velino, è scomparso senza molte ragioni dallo studio di Domenica IN, e Mara Venier ha cambiato di nuovo tutto, scegliendo nuovi compagni di viaggio per il suo programma. E poi la rottura, con una frase del Pretelli che non era molto piaciuta alla conduttrice di Rai 1 che via social, aveva anche ironizzato sulle parole di Pier. Oggi però, il giovane dj, ha scelto di fare un nuovo passo verso Mara Venier, salutando la conduttrice nella sua ultima puntata di Domenica IN. Ha deciso di postare sui social un messaggio anche per ringraziarla, perchè gli ha dato, dopo la scia del successo di Tale e quale show, una bella occasione, decidendo di averlo al suo fianco.

Il grazie di Pierpaolo Pretelli a Mara Venier

“Mi hai fatto commuovere, sei una donna dal cuore grande” ha detto Pierpaolo Pretelli con un messaggio sui social, postando alcune immagini dell’ultima puntata di Domenica IN. “Meriti tutto l’affetto che il pubblico ti dimostra” ha continuato il Pretelli nel suo messaggio su instagram. “E io ti ringrazierò per tutto quello che hai fatto per me. Unica” ha concluso il Pretelli taggando Mara nella sua storia su Instagram. La conduttrice deciderà di perdonare il suo ex pupillo? Staremo a vedere!

Nel frattempo, a propositi di vecchiume in Rai, la Venier ha voluto salutare il pubblico con queste parole.