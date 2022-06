Domenica In chiude al 20% di share: ottimi ascolti anche per l’ultima puntata

Arrivederci a settembre. Non era scontato il successo di Mara Venier, non era scontato che il pubblico le desse nuovamente fiducia . Non era scontato il fatto che riuscisse a tenere testa ad Amici, il talent di Maria de Filippi che ha regalato a Canale 5 una stagione da record. E numeri più che eccellenti li ha portati a casa anche Mara Venier, con una nuova super edizione di Domenica In. Il programma di Rai 1 ha chiuso ieri regalando ancora ottimi ascolti alla rete, nonostante la puntata sia andata in onda nel primo vero week end di vacanza per gli italiani. Lo zoccolo duro resiste e Domenica IN chiude con il 20% di share per l’ultima puntata in diretta il 5 giugno. Puntata tra l’altro più breve visto che la Rai ha poi seguito la conclusione dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta, dalle 16 alle 18 circa.

Una puntata di festa quella per i saluto di Mara Venier che ha accolto nello studio di Domenica IN molti amici con cui salutare il pubblico in musica. La conduttrice non ha potuto fare a meno di ringraziare tutti i telespettatori che hanno seguito Domenica IN da settembre a giugno, spiegando anche che, fino a quando sarà così seguita, continuerà a fare televisione.

Ultima puntata di Domenica IN al 20% di share: ecco i dati del 5 giugno

La prima parte della puntata di Domenica In di ieri è stata vista da una media di 2,3 milioni di spettatori con il 19,9% di share. La seconda parte del programma è stata invece vista da una media praticamente identica di spettatori, a dimostrazione che nessuno ha cambiato canale ma con uno share in crescita, pari al 21,9%.

Niente da fare per Canale 5 che con le fiction in replica, scende drasticamente sotto il 10% di share. Si salva solo Beautiful che è riuscito dalle 14 alle 14,20 a portare a casa il 13% di share.