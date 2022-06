Gli ascolti del mercoledì: vince Chi l’ha visto, Caterina Balivo parte dal 2,7% di share

Nuove sfide al mercoledì sera, vecchi vincitori. Per Chi l’ha visto anche quella che si sta per concludere, si dimostra una edizione più che vincente. Il programma di Rai 3, condotto da Federica Sciarelli, nella serata del 22 giugno 2022, è risultato essere il più visto della serata, raggiungendo quasi i 2 milioni di spettatori. In spettatori, un numero molto simile a quello incassato da Rai 1 che però, a causa dello share, resta indietro. Chi l’ha visto si conferma quindi uno dei cavalli di battaglia della rete e si prepara a tornare a settembre, con una nuova edizione. I casi di cui parlare, purtroppo, non mancano mai. La cronaca nera italiana ogni giorno, racconta di drammatici omicidi, di scomparse, di casi da rivolvere e il programma di Federica Sciarelli, anche in questa stagione televisiva ha fatto il suo dovere di servizio pubblico, in prima linea.

Per quanto riguarda le altre reti: Canale 5 mantiene gli stessi ascolti della passata settimana con L’ora, lo abbiamo già detto, questa fiction avrebbe meritato un altro genere di ascolto ma paga cara la collocazione completamente sbagliata. Caterina Balivo al suo ritorno in tv in prima serata, batte il Nove. Tv8 infatti si porta al 2,7% di share, battendo la concorrenza ma non supera La7.

Gli ascolti del 22 giugno 2022: Chi l’ha visto vince

Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.862.000 spettatori con il 13.6% il programma di Rai 3 è il più visto della serata.

Al posto tuo ha conquistato 1.979.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo ha incollato davanti al video 1.318.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 Kalipè arriva a 770.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Chicago Fire ha raccolto 1.131.000 spettatori (7.9%).. Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 699.000 spettatori (6%). Su La7 Atlantide registra 387.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 il debutto di Chi vuole Sposare mia Mamma? segna 409.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Stand Up – Comici in Prova è visto da 164.000 spettatori (1%).Caterina Balivo batte il Nove ma non La7.