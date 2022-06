Palinsesti Rai, la prima serata di Rai 2 per l’autunno 2022: cosa vedremo in prime time

Grandi novità per il pubblico di Rai 2 per la prossima stagione televisiva anche nella prima serata della rete. Dopo una stagione sicuramente non troppo brillante, Rai 2 si prepara a ripartire. Ci sono stati tanti errori commessi, parecchi flop negli ultimi anni e adesso si vuole cercare di rimettere tutto a posto, dando anche al pubblico delle nuove proposte sia nel day time che in prima serata. Ci concentriamo quindi sul prime time, senza dubbio, per l’autunno, tra i programmi più attesi su Rai 2 c’è quello di Alessia Marcuzzi, Boomerissima. Per la conduttrice, un ritorno in tv dopo due anni di sosta ai box. Grande curiosità quindi per questo format ma anche per vedere come se la caverà la Marcuzzi con qualcosa di diverso! Tra le novità in prima serata anche Nudi per la vita. Non solo, la rete sperimenta ancora con il programma Sing Sing Sing. E poi grande attesa anche per Non sono una signora, programma che farà certamente chiacchierare e non poco ( e forse creerà anche polemiche).

Nella prima serata di Rai 2 per la prossima stagione televisiva, dovrebbero andare in onda due miniserie d’importazione , due serie, una spagnola, Tutti Mentono e la francese L’Isola delle 30 Bare. Sempre in autunno dovrebbero andare in onda le docu serie: Willie Monteiro, Unabomber, Porto azzurro, Il Caso Lavorini, Il Mistero Moby Prince). Le fiction più attese, come Mare Fuori e La porta rossa, dovrebbero invece debuttare nel 2023.

Ma torniamo alla programmazione di Rai 2 per la prima serata, con il palinsesto autunnale. Cosa vedremo da settembre?

La programmazione di Rai 2 per l’autunno 2022 per il prime time: il palinsesto autunnale

LUNEDI – Il 12 settembre debutta Nudi per la Vita, docureality condotto da Mara Maionchi che vedrà alcuni vip mettersi in gioco per la prevenzione. Il programma andrà in onda per quattro puntate ( ci dovrebbe essere anche un appuntamento al martedì sera). Dal 26 settembre al 31 ottobre spazio, invece, alla nuova avventura televisiva di Stefano De Martino, il programma di musica e giochi Sing Sing Sing; dal 7 novembre al 5 dicembre arriverà Non sono una Signora, nuovo programma nel quale personaggi famosi si cimenteranno come drag queen. A giudicare una giuria formate da esperte Drag Queen. Dopo l’esperimento di Real Time con Drag Race, si prova anche su Rai 2.

MARTEDI – Dopo Nudi per la Vita, e a partire dal 27 settembre per otto appuntamenti complessivi, il martedì di Rai 2 sarà tutto de Il Collegio. La nuova edizione del reality di Rai 2 ci porterà nell’anno 1958. E’ previsto per il 22 novembre il debutto del programma che segna il ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi, il varietà Boomerissima.

MERCOLEDI – Serata cinema nel mezzo della settimana. I primi titoli per i film in onda su Rai 2: L’amore a domicilio, Restiamo amici, L’incredibile storia dell’isola delle rose, Charlie’s Angels, Jumanji – The Next Level e Bad Boys for Life.

GIOVEDI – Il 6 ottobre debutta Ilaria D’Amico con Che c’è di nuovo, un programma di approfondimento che porta sulla scena fatti, persone e storie d’attualità.

VENERDI – Il venerdì andrà in onda un programma di divulgazione, ancora da definire tutti i dettagli. A Novembre toccherà a Geppi Cucciari, non ancora definito il titolo.

SABATO –Nel fine settimana tornano i telefilm americani, in particolare, dal primo ottobre vedremo la quinta stagione di SWAT. Arriveranno poi anche le nuove stagioni di NCIS Los Angeles e FBI .

DOMENICA– Anche in questo giorno della settimana dovrebbero andare in onda le serie tv.