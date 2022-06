Palinsesto Rai 2 autunno 2022: cosa vedremo nel day time da settembre

E’ sicuramente Rai 2 la rete che offrirà al pubblico maggiori novità a partire da settembre. Lo avevamo già capito ancora prima che i palinsesti Rai fossero presentati, con le tante anticipazioni trapelate e ieri, che tutto è stato reso ufficiale, la conferma è arrivata. Rai 2 è una rete in evoluzione, pronta a offrire al suo pubblico per la stagione 2022-2023 parecchie novità. E allora abbiamo messo insieme tutti i titoli che vedremo nella nuova Rai 2 iniziando dal palinsesto autunnale, con i programmi in onda nel day time della rete. Tra le novità più interessanti c’è sicuramente la seconda serata, che sarà sempre ricca: Francesca Fagnani, Alessandro Cattelan e Stefano de Martino sono i volti della seconda serata targata Rai 2. E poi ancora altre novità al pomeriggio, con l’arrivo di due programmi, quello di Diaco e Mia Ceran.

Palinsesto autunnale Rai 2 autunno 2022: cosa vedremo da settembre

Il day time LUNEDI/VENERDI – Il daytime di Rai 2 si apre il 12 settembre alle ore 7.00 con una novità ovvero Caterpillar A.M., programma condotto da Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni di Rai Radio 2; alle 8.45 tornano Luca Barbarossa e Andrea Perroni con Radio 2 Social Club.

Dopo il grandissimo successo di questa stagione, con una delle edizioni de I fatti vostri da record di ascolti, non poteva che essere riconfermata la coppia formata da Falchi e Salvo Sottile. Al pomeriggio, dopo il riconfermato Milo Infante con Ore 14, arriva Pierluigi Diaco, che condurrà alle 15.15 Bellamà, mentre alle 17.00 in arrivo un’altra novità: Mia Ceran con il suo Nei tuoi Panni, con protagoniste le famiglie. I due nuovi programmi di Rai 2 prendono il posto di Detto Fatto che, come vi abbiamo già detto diverse volte, è stato cancellato.

Altra novità. In access prime time ci sarà dal 10 ottobre al 18 novembre Paolo Conticini con il nuovo game show Una Scatola al Giorno e a seguire, subito prima del TG delle 20.30, dal 21 novembre torneranno Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo, in versione ridotta rispetto a quella attuale. Niente più telefilm quindi in quella fascia oraria, si prova anche in autunno a cambiare linguaggio.

Passiamo ai programmi in onda nel fine settimana.

SABATO – Il 17 settembre si inaugura il Sabato Italiano di Rai 2, con Italiani Fantastici e dove trovarli, condotto da Alessandro Di Sarno a partire dalle 14.00, a seguire il game Ti Sembra Normale e infine Top, il magazine del made in Italy con Greta Mauro, Tinto e Federico Quaranta (quest’ultimo confermato anche ne Il Provinciale, in onda su Rai 1 al sabato e la domenica in replica alle 14.00 su Rai 2).

DOMENICA – Il mattino di Rai 2 vedrà l’arrivo Luana Ravegnini e il suo Check Up (18 settembre ore 10.15). Poi tornano Simona Ventura e Paola Perego con Citofonare Rai 2, al via sempre il 18 settembre alle 11.15. Elisa Isoardi invece debutta una settimana prima: l’11 settembre infatti vedremo Vorrei dirti che…, programma in onda dalle 15.00 ed incentrato sulle storie emozionanti degli italiani.