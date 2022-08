Sophie Codegoni raccomandata per Avanti un altro? Sonia Bruganelli sbotta

Sonia Bruganelli perde la pazienza dopo le critiche e minaccia: pubblicherò il provino di Sophie Codegoni sui social

Ieri sulla rivista Chi è stata data in anteprima una notizia relativa alla prossima stagione di Avanti un altro. Sophie Codegoni, come vi abbiamo raccontato, sarà la nuova Bonas del programma di Paolo Bonolis. Notizia che anche Sonia Bruganelli ha condiviso con piacere sui suoi social, pubblicando le immagini dell’articolo della rivista Chi. La Bruganelli, che si occupa con la sua società dei casting per il programma, ha spiegato che dopo il provino e una chiacchierata con Sophie, ha deciso di averla in squadra e si è detta felice di questa scelta. Ma ovviamente non sono mancate le polemiche di chi ha puntato il dito e criticato questa decisione parlando di raccomandazioni e simili.

Tra i vari commenti sul profilo instagram di Sonia: “Questa dopo il GF Vip passa a un altro programma e ci fanno credere che ha fatto i provini”. “Queste sono raccomandazioni belle e buone”. “Una volta prendevano sconosciute e adesso quelle che escono dai reality”. Tutti commenti che hanno dato molto fastidio alla Bruganelli che, ha deciso di rispondere a tono.

Sonia Bruganelli sbotta: farò vedere il provino di Sophie

La Bruganelli stanca di leggere solo illazioni on line, ha deciso che mostrerà a tutti il video del provino che l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto. E ha spiegato: “Sophie ricoprirà il nuovo ruolo di Bonas per la nuova edizione di Avanti un Altro che andrà in onda da gennaio prossimo. Come mai farò vedere il provino di Sophie? Questo perché su Instagram e ovunque molti di voi che sono fautori di un’Italia dove non esiste la meritocrazia, ma esiste solo il clientelismo, pensano che Sophie Codegoni non abbia fatto il provino e sia stata scelta perché è raccomandata. Bene non è affatto così, Sophie ha fatto i casting, l’ho conosciuta, mi è piaciuta ed è una bellissima donna.“

E poi ha concluso: “E vi voglio dire che se vi va di vedere il provino ve lo vedete, se non vi va e volete rimanere delle vostre convinzioni ok. Magari vi mangiate il fegato convinti che se non ce la fate a fare delle cose non è per demerito vostro o per scarsa volontà, ma perché non siete stati raccomandati dalla persona giusta, allora mi dispiace per voi. Se non ce la fate ad ottenere risultati, forse è solo perché qualcuno è meglio di voi”.