Riccardo Guarnieri regala la prima figuraccia già nella seconda puntata di Uomini e Donne

A Uomini e Donne il ritorno di Riccardo Guarnieri che ha già collezionato la sua prima figuraccia...Ecco le ultime news e le anticipazioni

Corrono veloci sul web le anticipazioni delle prime registrazioni di Uomini e Donne. Ieri, 30 agosto, sono state presentate le due nuove troniste, Federica Aversano, vecchia conoscenza del programma di Canale 5 e Lavinia, un volto fresco per il pubblico di Mediaset. E proprio Federica Aversana è stata protagonista, nella seconda puntata di Uomini e Donne, di un momento che ha visto “scendere in pista” un altro volto storico del programma. Neppure questa estate Riccardo Guarnieri ha trovato l’amore. E’ stato avvistato più volte con delle ragazze, le sue foto sono finite sui social ma a quanto pare, non c’è nessuna donna che ha fatto breccia nel suo cuore. Il bel tarantino quindi ha deciso di provarci di nuovo ed è ancora protagonista di Uomini e Donne. E come potete leggere nel nostro titolo, ha già regalato, nella seconda puntata del programma ( registrazione del 31 agosto) una figura pessima, una vera e propria figuraccia. Il tutto si lega appunto alla presenza di Federica, che a quanto pare, piace molto all’ex di Ida Platano. Ma che cosa è successo? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Che figuraccia Riccardo Guarnieri

Come dicevano, nella seconda registrazione di Uomini e Donne, Riccardo ha manifestato la sua volontà di poter corteggiare la tronista Federica. La ragazza però ha spiegato che conoscendo il percorso del Guarnieri nel programma, non ha apprezzato come lui si è comportato con Ida Platano, ragione per la quale non pensa che potrebbe essere interessata a questo percorso. Le vie del Signore però si sa, sono infinite e quindi Riccardo avrebbe comunque potuto mettersi in gioco, decidendo di corteggiare Federica. Maria ha fatto notare al pugliese che questo però sarebbe significato passare al trono dei giovani e quindi, rispettare le regole di quel format. Per cui qualora Federica avesse deciso di eliminarlo, dopo la conoscenza, lui avrebbe dovuto lasciare il programma. Una volta compreso questo meccanismo, il Guarnieri, come rivelano le anticipazioni circolate in rete, avrebbe quindi deciso di non dichiararsi come suo corteggiatore.