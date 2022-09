Ascolti tv prima serata: crolla La mantide ( finale dopo l’1 di notte), vince Rai 1

Flop La mantide: 4 episodi in una sola serata, si scende sotto il milione. Ecco tutti i dati di ascolto del 31 agosto 2022 con la vittoria di Rai 1

Le decisioni di Mediaset sono spesso incomprensibili, un po’ come è successo con la serie La mantide mandata al macello ieri, con una puntata iniziata alle 21,40 e finita all’una e mezza di notte. Chiaro che gli ascolti tv siano un disastro oggi per Canale 5 che si ritrova persino sotto il milione di spettatori. E ci si chiede: se proprio devi mandare in onda 4 episodi invece di due in una sola serata, perchè non inizi quanto meno alle 21,20 ( come è successo anche molte altre volte questa estate per film in onda su Canale 5) e recuperi almeno una mezz’ora? Misteri, e a pagare come sempre è il pubblico, i pochi che ieri avrebbero voluto vedere in un orario decente il finale della serie ( per i più curiosi, qui il nostro riassuntone dell’ultima puntata de La mantide). Chiaramente quindi, a vincere è Rai 1 che con il film in replica Poli opposti porta a casa il doppio dello share. Bene anche Rai 3 con la pallavolo, e l’Italia che ha piegato la Cina in tre set. Breve ma intenso e convincente!

Vediamo tutti i dati auditel relativi agli ascolti del 31 agosto 2022 per la prima serata delle prime nove reti del digitale terrestre.

Gli ascolti del 31 agosto 2022: tutti i dati della prima serata

Poli opposti ha conquistato 2.392.000 spettatori pari al 16.1% di share. Il film in replica con Luca Argentero e Laura Chiatti vince facile.

Su Canale5 La Mantide chiude alle 1:57 incollando davanti al video i più resistenti e nottambuli, 904.000 spettatori con uno share del 9.6%. Su Italia1 2 Fast 2 Furious ha raccolto 1.097.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Italia-Cina valevole per i Mondiali di Pallavolo Maschile è seguita da 861.000 spettatori con il 5.3%.

Su Rai2 Mai fidarsi di una bionda in prima tv arriva a 693.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 693.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Corsa al Voto registra 470.000 spettatori pari al 3.1%. Su Tv8 RTL 102.5 Power Hits Estate segna 519.000 spettatori (3.6%). Sul Nove Attacco al Potere è visto da 443.000 spettatori (3%).