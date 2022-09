L’abbraccio di Mara Venier a suo marito alla prima di Domenica In: è il suo grazie

L'emozione di Mara Venier: c'è anche Nicola Carraro alla prima puntata di Domenica In

Mara Venier in tailleur bianco inizia la sua 14esima Domenica In ringraziando tutti ma più di tutti oltre al pubblico suo marito, Nicola Carraro. C’è anche lui in alla prima di Domenica In, in genere aspetta sua moglie a casa, la segue dal divano del salotto, questa volta è lì con lei. E’ un giorno importante per Mara Venier che non nasconde l’emozione del suo ritorno dopo l’incubo covid, dopo tutte le lacrime versate dietro le quinte in tempo di pandemia. “Io devo solo dire grazie a tutti quanti, grazie al mio Stefano Magnanensi e alla mia orchestra” e poi la Venier si volta verso la prima fila del pubblico in studio, lì c’è suo marito e arrivano l’abbraccio e il bacio a Nicola. In quel gesto c’è tutto il suo grazie per l’uomo che da sempre la sostiene, è il suo primo fan.

Mara Venier è la sua 14esima edizione di Domenica In

E’ la 14esima volta ma non l’avrebbe mai pensato Mara Venier e nel 23 saranno esattamente 30 anni dalla sua prima Domenica In: “Nemmeno Pippo Baudo perché lui è arrivato a 13 e io a 14…” e continua a dire grazie al pubblico che in questi anni l’ha riempita di amore e di affetto e che ha sempre il suo programma della domenica. E’ felice di esser ancora nel suo studio e si emoziona mentre lo dice ma sono occhi lucidi diversi dal passato. Oggi zia Mara si gode tutta la gioia di essere ancora lì dove desidera e dove in passato c’è chi la credeva già troppo vecchia.

Inizia con un omaggio alla Regina Elisabetta II: “Una grande donna”, un omaggio doveroso ma adesso c’è spazio per la sua Italia, per il suo pubblico, gli ospiti, l’amata Napoli e la sigla di Andrea Sannino e Franco Ricciardi.