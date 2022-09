Ascolti domenica pomeriggio: Amici 22 partenza con il botto al 24% di share, resta indietro Domenica In

Partenza con il botto per Amici 22 su Canale 5: si vola con il 24 % di share, Domenica In questa volta resta indietro. Ecco i dati del 18 settembre 2022

Ripartono le grandi sfide della domenica e il 18 settembre 2022 arriva il primo confronto a distanza tra Rai 1 e Canale 5. Anche in questa stagione televisiva vanno in scena le stesse sfide: dalle 14 alle 16,30 Domenica In sfida Amici 22; mentre dalle 16,30 alle 17,15 circa il confronto per Mara Venier è con Silvia Toffanin e il suo Verissimo. Poi si passa all’ultima parte del pomeriggio della domenica, con Verissimo che sfida Da noi a ruota libera ( prima puntata del programma di Francesca Fialdini andata in onda proprio ieri su rai 1). Nel primo faccia a faccia tra Rai e Mediaset, vince anzi, stravince, Canale 5 che parte con Amici 22 al 24 % di share alla sua prima puntata. Un super traino a Verissimo che prosegue alla grande con le interviste di Silvia Toffanin ai suoi ospiti.

Su Canale 5 Maria de Filippi ha inaugurato l’anno scolastico con una puntata di Amici 22 molto simile a quella dello scorso anno. Volti vip molto amati dal pubblico ( da Can Yaman ad Alessia Marcuzzi) sono arrivati nello studio di Canale 5 per consegnare le maglie ed è iniziata la conquista dei banchi da parte dei ragazzi e delle ragazze che parteciperanno a questa nuova edizione. Poi Verissimo, con le classiche interviste di Silvia Toffanin. Una puntata nella media, quella di domenica 18 settembre 2022, senza particolari nomi che creassero una certa aspettativa per il pubblico. E’ chiaro, parliamo sempre di ospiti di primo livello, molti dei quali accettano di farsi intervistare solo della conduttrice di Canale 5, va detto, ma non c’era una intervista di cui si è anche poi parlato molto sui media. Nessuna fiammata per questo inizio di stagione.

Mara Venier invece per la prima puntata che l’ha vista contrapporsi alla sua amica Maria de Filippi, ha un po’ rivoluzionato lo schema. Lungo talk dedicato alla regina Elisabetta in partenza ( rispetto alla prima puntata pochi giorni dopo la morte, nel programma c’era stato pochissimo spazio per parlare della regina). Poi le interviste e nessuno spazio dedicato al tema della violenza sulle donne questa settimana. C’è stato invece un discusso talk sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti al quale in un primo momento ha partecipato anche Roberto d’Agostino.

Gli ascolti del pomeriggio domenica 18 settembre 2022: ecco i dati auditel

La puntata di Domenica IN in onda il 18 settembre segna 1.930.000 al 14.9% mentre seconda 16.8% 1.854.000 i Saluti al 1.664.000 al 16.9%.

Per la prima puntata di Amici 22, media di 2 milioni 866 mila spettatori e il 24,13 % di share al debutto.

I dati della puntata di Verissimo di ieri: nel pre-show media di 2.324.000 con il 23,22%; nella prima parte il programma è stato visto da 2.401.000 con il 24,91% e nella seconda parte parte 1.947.000 con il 19,24%. Ottima partenza per Canale 5.