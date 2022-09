Sonia Bruganelli farebbe carte false per essere opinionista in solitaria: Adriana Volpe sentenzia

Adriana Volpe attacca duramente Sonia Bruganelli

Una lunga intervista pubblicata oggi su Fanpage.it ci racconta quello che Adriana Volpe ha pensato in passato e pensa oggi di Sonia Bruganelli, dopo averla conosciuta nel corso della sesta edizione del Grande Fratello VIP. Amiche-nemiche, si sono odiate e amate in tv ma forse, nella vita vera, non si sono mai capite. Non si nasconde la Volpe e spiega che per mesi ha provato a invitare a cena o a pranzo Sonia che non ha mai accettato un invito, sempre troppo impegnata per dire di si. Oggi però la Volpe, parla della Bruganelli come di una persona che ha sputato nel piatto in cui ha mangiato. Ha sempre detto, racconta la Volpe nella sua intervista per Fanpage, che voleva fare il suo lavoro, che era stanca di essere davanti alla telecamera. E poi invece, improvvisamente, ha accettato di fare un’altra edizione, altri sei mesi di programma. Una decisione che però non ha stupito Adriana Volpe che tra l’altro, è anche convinta che la Bruganelli non sia stata corteggiata da Signorini come invece la sua ex collega ha più volte raccontato ( tesi tra l’altro smentita anche allo stesso conduttore).

La stoccata di Adriana Volpe alla Bruganelli

Nella sua intervista per Fanpage, la Volpe spiega: “C’è anche chi dice che abbia fatto carte false per essere l’unica opinionista. Sulla sua incoerenza stendo un velo. “

La Volpe ha anche aggiunto: “Io sono sempre stata conciliante. In tutte le interviste, ho sempre detto quanto la stimassi professionalmente, ho sempre riconosciuto che lei è una grande imprenditrice e sa valorizzare il lavoro del marito.“

E poi conclude: “Quanto a me, credo che la carriera di una artista sia un po’ come una scrittura musicale. È fatta di note e di silenzi. Di pause che hanno lo stesso peso delle note. Credo che questo sia per me un momento delicato, importante, ma che costruisce una carriera. Ho sempre fatto una televisione che mi rappresenta, non sono un personaggio che riesce a piegarsi a determinate dinamiche che non condivido. Voglio essere garbata, rispettosa del pubblico e fare qualcosa in cui mi riconosco.“