Ascolti tv, Imma Tataranni 2 batte una imbarazzante puntata del GF VIP 7

Imma Tataranni 2 vola e non teme rivali: battuto ancora il Grande Fratello VIP 7. Ecco i dati di ascolto del 6 ottobre 2022

Nuova sfida al giovedì sera tra Imma Tataranni 2 e il Grande Fratello VIP 7. Chi ha vinto la gara degli ascolti tv del 6 ottobre 2022? E’ Rai 1 la rete più vista con Imma Tataranni che si conferma certezza. Oltre 4 milioni di spettatori per la puntata di ieri sera. Il Grande Fratello VIP continua a portare a casa buoni ascolti ma è già calato rispetto a lunedì sera e forse nelle prossime settimane, sgonfiato il caso Marco Bellavia, tornerà a fare gli ascolti delle prime puntate. Vedremo.

Sicuramente dopo la puntata di lunedì, che era stata confezionata in modo impeccabile, ieri sera, siamo ritornati al vecchio stile di Signorini. E la cosa non ci ha convinti, anzi. Della puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri non ci sono piaciute diverse cose. In primis il tentativo di “ripulire” i concorrenti, in più modi. Ginevra Lamborghini non deve essere messa in croce, è vero ma dare addirittura modo a una concorrente squalificata di fare una sorpresa agli altri inquilini, è parecchio bizzarro. Da notare tra l’altro come si sia parlato di alcuni concorrenti che non si sono comportati bene, cercando di far emozionare con le loro storie, è il caso di Wilma Goich che ha detto delle cose gravissime su Marco ( ma lo abbiamo già dimenticato) ed è il caso anche di Elenoire, per entrambe ieri, una bella emozione. E poi che dire dell’imbarazzante siparietto con Sara Manfuso. Vergognose le parole di Signorini sul come si debba o non si debba reagire a una palpata o a una violenza. “Tiri uno schiaffo non ridi” ha detto il conduttore. Sono anni in cui si prova a spiegare che quando quelle cose succedono davvero ( e non è il caso della Manfuso come video dimostrano) la reazione non è immediata, molte donne si immobilizzano senza riuscire a reagire e poi arriva Signorini che ci spiega come fare. I toni del conduttore sono stati completamente sbagliati, anche se le accuse della Manfuso sono arrivate inaspettate, aveva comunque il diritto di dire la sua, senza essere aggredita e poi cacciata in malo modo dallo studio. Imbarazzante gestione di quel momento della diretta. Senza se e senza ma.

E chiudiamo anche con la citazione di un articolo in tv. Se Signorini aveva qualcosa da dire alla giornalista di Repubblica che ha scritto il pezzo, poteva farle una chiamata e dirle di persona quello che pensava, non usare il mezzo pubblico, in quel modo. Oppure le poteva scrivere una bella lettera sulla rivista Chi…Insomma una puntata da dimenticare, ma del resto, l’eccezione è stata la puntata di lunedì, scritta e gestita probabilmente da altre persone, a meno che, Signorini non abbia una doppia personalità, oltre che una doppia morale, visto quanto successo ieri tra isterie e situazioni imbarazzanti.

Gli ascolti del 6 ottobre 2022: ecco i dati auditel della prima serata

4.328.000 spettatori e il 24 % di share regalato a Imma Tataranni 2 e a Rai 1 la serata. Vince la fiction di Rai 1 che non teme rivali. Su Canale 5 la puntata del Grande Fratello VIP 7 è stata vista da 2.761.000 spettatori con il 21,3 % di share. Su Italia 1 Red Sparrow ha intrattenuto 1.085.000 spettatori (6.4%).

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 979.000 spettatori con il 6.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 703.000 spettatori con uno share del 4.8%. Rete 4 fa meglio di La7 . Su Tv8 l’incontro Hearts-Fiorentina di Conference League segna 853.000 spettatori con il 4.3%.

Su Rai2 TG2 Post ha interessato 445.000 spettatori pari al 2.2% di share. Su Rai3 Flesh and Blood ha raccolto davanti al video 463.000 spettatori pari ad uno share del 2.4%.Sul Nove la prima puntata di Only Fun – Comico Show ha raccolto 462.000 spettatori con il 2.5%. Non brillano affatto Rai 3 e Rai 2 che fanno lo stesso risultato del Nove, anzi, la seconda rete, viene persino battuta dal Nove.